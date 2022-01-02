Транзит газа из Украины в Словакию продолжает резко сокращаться

Всего за 2021 год среднесуточная прокачка через точку Вельке Капушаны составила 76,6 млн куб. м.

Объемы прокачки газа через Украину в направлении Словакии продолжают быстро сокращаться. В начале 2022 года транзит находится на близком к минимальному уровню за последний год.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream в воскресенье, 2 января.

"Так, если 31 декабря 2021 года соответствующая заявка была 83,8 млн. куб. м, то на 1 января 2022 года она упала до 49,5 млн. куб. м, а на 2 января уже до 35,5 млн. куб. м", – говорится в сообщении.

Всего за 2021 год среднесуточная прокачка через точку Вельке Капушаны составила 76,6 млн куб. м.

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В 2021 году меньшие объемы суточной прокачки украинско-словацким газотранспортным коридором были в конце февраля (24-33 млн куб. м) на фоне рекордной оттепели в Европе параллельно с сильными морозами в Сибири, на Урале и Поволжье.

Как известно, в украинском газотранспортном коридоре в 2021-2024 годах действует новая обязательная "бронь" для "Газпрома — 40 млрд куб. м (110 млн куб. м в сутки) после 65 млрд куб. м (178 млн куб. м в сутки) в 2020 году.

Напомним:

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль и премьер-министр Словакии Эдуард Хегер обсудили увеличение поставок газа в Украину в рамках рабочего визита Хегера в Украину.

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