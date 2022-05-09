Трастовой фонд для восстановления Украины и санкции против РФ: Зеленский поблагодарил президентку Еврокомиссии

Трастовой фонд для восстановления Украины и санкции против РФ: Зеленский поблагодарил президентку Еврокомиссии

Трастовой фонд солидарности с Украиной поможет восстановить наше государство после победы над РФ.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил президентку Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен за работу по созданию Трастового фонда для восстановления Украины после войны.

Об этом глава государства рассказал в своем видеообращении вечером, 9 мая.

Также Зеленский выразил благодарность "за усилия, которые необходимы, чтобы согласовать новый санкционный пакет против России".

Сегодня мы сделали еще один важный шаг – обращение Зеленского за 9 мая

Напомним, что на состоявшемся 24 марта саммите ЕС Европейский Союз обязался создать Трастовый фонд солидарности с Украиной для ее восстановления после завершения войны.

Глава Евросовета Шарль Мишель отмечал ранее, что ЕС имеет стратегические идеи по ускорению процесса восстановления Украины.

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