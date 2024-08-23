ТРЦ Ocean Plaza технически готов к приватизации

Миноритарий не будет иметь приоритетное право выкупа ТРЦ на торгах.

В Фонде государственного имущества Украины (ФГИУ) сообщили, что ТРЦ Ocean Plaza почти готов к приватизации. «С технической точки зрения, Ocean Plaza уже готов к приватизации. Мы провели всю необходимую подготовительную работу», – рассказал в интервью изданию Liga net председатель ФГИУ Виталий Коваль.

По его словам, в настоящее время комплекс функционирует и генерирует доход. «Задачу минимум, как акционеры, UDP (миноритарный акционер, владеющий 33,35% ТРЦ – Авт.) выполнили», – утверждает Коваль.

На вопрос журналиста, будет ли компания UDP претендовать на Ocean Plaza, глава ФГИ отметил, что сейчас UDP официально не изъявили желания участвовать в аукционе. "Но мы поддерживаем с ними постоянный диалог как с акционерами", — сообщил он.

Также миноритарий не будет иметь приоритетное право выкупа ТРЦ на торгах. «В случае публичных торгов, таких как аукцион, приоритетное право на выкуп не действует. UDP может принять участие в аукционе на равных условиях с другими участниками», — пояснил Виталий Коваль.

Напомним, что в настоящее время ФГИУ и миноритарный акционер UDP пытаются очистить Ocean Plaza от кредитного долга в размере $200 млн перед бывшим российским владельцем, кипрской компанией Ethoder Investments семьи Ротенбергов. Он возник еще при строительстве ТРЦ.

«Пока решение вопроса о долге торгового центра находится в судебной плоскости. После того, как суд примет окончательное решение, будет определено, продавать ли Ocean Plaza вместе с его долговыми обязательствами или без них. А также будет установлена дата аукциона», — уточнил глава ФГИУ Виталий Коваль.