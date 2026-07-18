Требования к страховому стажу растут: сколько лет нужно будет иметь для пенсии в 2027 году

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В Украине растут требования к страховому стажу, необходимому для ухода на пенсию. Если в этом году украинцы могут оформить пенсию по возрасту в 60 лет при наличии не менее 33 лет стажа, то уже в последующие годы планка вырастет.

Об этом рассказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко, сообщил ZN.ua.

Уже в следующем году для выхода на пенсию в 60 лет потребуется не менее 34 лет страхового стажа, а в 2028-м — не менее 35 лет. По ее словам, в 2028 году рост требований к страховому стажу планируют прекратить, но как долго будет действовать такое правило, неизвестно.

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В то же время некоторые украинцы могут выйти на пенсию и без 33 лет страхового стажа, но при условии, что в этом году им исполняется 63 или 65 лет:

в 60 лет — не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года — от 23 до 33 лет страхового стажа;

в 65 лет — от 15 до 23 лет страхового стажа.

В следующем году требования будут следующими:

в 60 лет — не менее 34 лет страхового стажа;

в 63 года — от 24 до 34 лет страхового стажа;

в 65 лет — от 15 до 24 лет страхового стажа.

Украинцы, которые не накопят даже 15 лет страхового стажа, не будут иметь права на пенсию по возрасту. В таком случае они смогут обратиться только за государственной социальной помощью, однако ее назначение будет зависеть от выполнения определенных условий и соответствия установленным критериям.

Напомним, в Пенсионном фонде напомнили об особых условиях назначения пенсий для государственных служащих, которые могут получать выплаты в размере 60% заработной платы, с которой уплачивались взносы на общеобязательное государственное социальное страхование.

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