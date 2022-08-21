Требуют повышения зарплат: работники крупнейшего порта Великобритании начали 8-дневную забастовку

В воскресенье, 21 августа, более 1900 работников крупнейшего контейнерного порта Великобритании Felixstowe начали восьмидневную забастовку, которая, как предупреждают их профсоюзы и судоходные компании, может оказать серьезное влияние на торговлю и цепи поставок.

Об этом пишет Reuters.

Сотрудники Felixstowe, на восточном побережье Англии, устроили забастовку из-за спора о заработной плате, став последними бастующими рабочими в Великобритании, поскольку профсоюзы требуют повышения заработной платы для членов, столкнувшихся с кризисом стоимости жизни.

Оператор Felixstowe Hutchison Ports заявил, что считает свое предложение о повышении заработной платы на 7% и единовременную выплату в размере 500 фунтов стерлингов ($604) справедливым.

Профсоюз Unite, представляющий преимущественно докеры, говорит, что это предложение значительно ниже текущего уровня инфляции.

В порту заявили, что будут иметь план на случай чрезвычайных ситуаций и работают над тем, чтобы минимизировать сбои во время остановок из-за забастовки, которая продлится до 29 августа.

Сокращение доходов уже привело к забастовкам работников железной дороги и автоперевозок, требующим повышения зарплаты.

Напомним, инфляция в Великобритании превысила 10% – это самый высокий показатель с 1982 года.

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