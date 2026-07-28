Третья квитанция за газ: кто и почему получит в августе

Тариф на газ. / © УНИАН

Реклама

Летом специалисты «Газораспределительных сетей» продолжают проверять состояние внутридомовых систем газоснабжения в многоэтажках. Поэтому в августе жителям таких домов нужно будет совершить третий платеж за природный газ.

Об этом сообщили в филиале «Газсети».

Реклама

Сумма взноса будет зависеть от нескольких факторов, в частности, от количества квартир в многоэтажках, срока эксплуатации дома и результатов обследования газовых сетей.

Реклама

Третья квитанция выделена в отдельную. Это объясняют тем, что согласно закону «О жилищно-коммунальных услугах», в стандартную оплату за голубое топливо не входит расход на ремонт/обслуживание газовых коммуникаций.

При выполнении работ проверяют несколько элементов, которые касаются:

герметичности соединения газопроводов и оборудования;

плотности газопроводов;

крепление газопроводов;

наличия футляров в местах прокладки через газовые конструкции дома.

В то же время в Газсети отмечают, что ТО ВБСХ в многоквартирных домах не предусматривает, в частности, выполнения:

работ по текущему или капитальному ремонту, реконструкции, переоснащению ВБСХ в домах;

ремонтов, замены или установки оборудования, приборов в помещениях потребителей;

обслуживание газовых счетчиков, в частности, его поверки, сигнализаторов контроля концентраций газа потребителей;

работ по проверке и очистке дымовых/вентиляционных каналов зданий;

работ по ликвидации аварийных ситуаций;

инвентаризации оборудования, в том числе проверки соответствия проектно-исполнительным документам.

Периодичность обслуживания зависит от возраста газовых сетей в многоквартирном доме. Если сети эксплуатируются более 25 лет, проверку проводят раз в три года. Впрочем, если срок эксплуатации менее 25 лет, то техобслуживание осуществляют раз в пять лет.

Реклама

Как сообщалось, а Украине владельцев квартир и частных домов, жилье которых было повреждено или стало непригодным для безопасного газоснабжения из-за войны, освободили от оплаты услуги по распределению газа. Льгота будет действовать в течение всего периода, пока газоснабжение в дом остается отключенным. Кроме того, потребителям не нужно ежемесячно передавать показания газовых счетчиков.

Новости партнеров