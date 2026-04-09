Третья платежка за газ 2026 года: что нужно знать, чтобы избежать переплат

В апреле газовики проверят сети в 409 многоэтажках Киевщины. После этого жителям придет дополнительная платежка за техобслуживание. Сумма будет разной для каждого дома — от 100 до 1000 гривен.

Об этом пишет Киевский филиал «Газсети».

Согласно закону «О жилищно-коммунальных услугах», техническое обслуживание сетей не входит в стандартную оплату за потребление и доставку газа, поэтому выносится в отдельный платеж. Стоимость работ распределяется пропорционально всем владельцам квартир в доме.

Что будут проверять газовики

Эти проверки необходимы для обеспечения безопасности жителей и вовремя заметить угрозу аварии. Специалисты обязательно выполнят следующие работы:

проверка герметичности соединений газопроводов и оборудования;

испытание системы на плотность и устранение обнаруженных утечек газа;

проверка надежности креплений газопроводов;

обследование защитных футляров в местах прохождения труб через конструкции дома.

В то же время в «Газсети» отмечают, что в эту услугу не входят капитальный ремонт сетей, обслуживание счетчиков, ремонт приборов внутри квартир, а также прочистка дымоходов и вентиляционных каналов.

Периодичность обследований и стоимость услуги

Частота проведения техосмотров зависит от срока эксплуатации сетей:

раз в 3 года — если газовые коммуникации дома используются более 25 лет;

раз в 5 лет — если сетям менее 25 лет.

Размер оплаты в третьей платежке не фиксирован и зависит от трех ключевых факторов: региона, состояния оборудования и количества квартир в доме. Чем больше жителей в многоэтажке, тем меньше будет индивидуальный вклад.

В 2026 году минимальная сумма составляет около 100 гривен. Однако для небольших домов с разветвленными сетями платеж может превышать 1000 гривен.

Как узнать график работ

Графики проведения обследований обнародованы на официальных сайтах региональных филиалов ООО «Газораспределительные сети Украины».

В частности, жители Киевской области могут найти информацию о своем доме в специальном разделе «Техническое обслуживание ВБСХ» на ресурсе Киевского филиала «Газсети».

Напомним, в Украине прогнозируется поэтапное повышение тарифов на коммунальные услуги от 2026 года.

Также мы писали, что в Житомире автомеханик на Hyundai Tucson заправился на 60 литров дизеля и скрылся, не заплатив. Суд назначил ему огромный штраф.