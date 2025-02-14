Третья платежка за газ: кто из украинцев заплатит больше уже в феврале

В феврале 2025 года некоторым жильцам многоквартирных домов будет отправлена третья платежка с суммой за услугу технического обслуживания здания.

Об этом сообщает "Нефтегаз".

Специалисты уже обследовали десятки тысяч многоэтажек и устранили сотни тысяч утечек голубого топлива.

Жители домов, в которых уже проведена соответствующая проверка, получат дополнительные квитанции за эту услугу. Однако такая платежка не будет приходить ежемесячно – частота начислений зависит от возраста газовых сетей в доме.

Проверку будут осуществлять раз в три-пять лет:

тем, у кого по возрасту газовым сетям дома более 25 лет, — раз в три года

если не больше 25 лет – один раз в пять лет

Размер суммы к оплате за голубое топливо зависит от ряда факторов, включая протяженность общих сетей в здании, количество муфтовых соединений и кранов. Сумму будут делить на количество жителей дома.

Ранее в НБУ сообщили, что тарифы на коммунальные услуги останутся неизменными в 2025 году. Однако с 2026 года ожидается постепенное приведение тарифов к экономически обоснованным уровням.

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