Третья платежка за газ: сколько украинцы будут платить за новую услугу в следующем году

Размер платежа будет составлять в среднем около 25-65 грн в месяц, в зависимости от дома.

С января 2024 года украинцы получат новый платеж в квитанциях об оплате за коммунальные услуги. У жителей многоквартирных домов, пользующихся газом, будут расходы, предназначенные для технического обслуживания газовых труб в пределах подъезда и квартиры.

Об этом пишет издание "Обозреватель".

Начиная с 2024 года, украинцы будут платить 25-65 грн в месяц за техническое обслуживание газовых труб внутри дома. Для выполнения этих работ можно нанять местного газового оператора или другую компанию, имеющую соответствующее разрешение.

Новый платеж за газ регулируется тремя документами, утвержденными в украинском правительстве: приказ Министерства энергетики №292 от 2 сентября 2023 года, постановление национального регулятора (НКРЭКУ) №2291 от 5 декабря 2023 года и методика расчета стоимости технического обслуживания, разработанная НКРЭКУ.

Стоимость технического обслуживания внутридомовых сетей будут разными для разных облгазов, пояснили на портале "Газсети". Они должны быть опубликованы на соответствующих порталах облгазов. После установления цены ОСМД или владелец дома должны заключить соответствующий стандартный договор либо с местным оператором ГРМ, либо с другим учреждением, которое будет следить за техническим состоянием труб.

Деньги, которые украинцы будут платить по третьей платежке за газ, будут идти на техническое обслуживание:

один раз в год — визуальный осмотр газопроводов

один раз в шесть месяцев – проверка на герметичность соединений

один раз в три года – проверка герметичности под давлением

один раз в год – проверка запорных устройств, автоматики, вентиляции, сигнализации и т.п.

Напомним, украинцам возвращают деньги за одну из коммунальных услуг: как это сделать – читайте в новости.

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