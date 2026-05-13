Третья платежка за газ в мае: кто из украинцев получит дополнительный счет

В мае некоторые украинцы могут получить третью платежку за газ. Это дополнительный счет за распределение, который присылают после ежегодного пересчета потребления. Это не новый тариф и не повышение цен, а техническая корректировка оплат за весь год. Кто может получить третью платежку за газ?

Третья платежка за газ обычно приходит после завершения отопительного сезона. Дополнительный счет поступит потребителям, у которых по итогам года изменился объем потребления или тарифный коэффициент.

Речь идет о домохозяйствах, которые используют отопительный газ или имели значительные колебания счетчика в течение отопительного периода.

В некоторых регионах сумма в третьей платежке может быть значительно выше из-за уточнения данных, полученных операторами после сверки показателей.

В компаниях-поставщиках отмечают, что платежка за распределение газа рассчитывается равными частями в течение года. Однако после завершения отопительного периода могут возникнуть переплаты или долги.

Поэтому в мае приходит дополнительная платежка за газ. В ней отражается разница между прогнозным и фактическим потреблением.

Потребителям советуют внимательно проверять информацию в платежках. Сверяйте объем годового потребления, тариф, корректировку и дату указанных показателей. Если вы обнаружили ошибки, можно обратиться к оператору ГРМ и подать уточненные данные самостоятельно.

Как изменится коммуналка в мае 2026

Напомним, что с 1 мая в Украине прекращают действие некоторые льготы на электроэнергию. Хотя базовый тариф для населения останется на уровне 2,64 грн за кВт-ч, для потребителей с электроотоплением отменяется специальная цена 2,64 грн за первые 2000 кВт-ч, действовавшая во время отопительного сезона.

Теперь они будут платить по общему тарифу.

Относительно газоснабжения, «Нафтогаз» зафиксировал цену 7,96 грн за кубометр до 30 апреля 2027 года, автоматически переведя клиентов на тарифный план «Фиксированный».

Единого тарифа на воду в стране нет — стоимость и дальше будет определяться местными властями или НКРЭКУ, поэтому актуальные цены с мая следует уточнять непосредственно у поставщиков.

По результатам проверок украинцам должны вернуть около 453 тыс. грн из-за выявленных ошибок в расчетах и завышении тарифов.

