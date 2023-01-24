Три ключевых направления работы Favbet Foundation попали в рейтинг "Ответственная страна"

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Три ключевых направления работы Favbet Foundation – помощь ВСУ, переселенцам и поддержка программ в сфере образования, здоровья и спорта – попали в рейтинг "Ответственная страна".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delo.ua.

"На протяжении двух лет Favbet Foundation работал над созданием в Украине условий для развития общества и поддержки государственных программ. Команда способствовала реализации и принимала финансовое и организационное участие более чем в 100 программах в сфере образования, здоровья и спорта. Сегодня Favbet — основной донор фонда", – говорится в материале.

С начала войны абсолютное большинство проектов фонда ориентированы на помощь переселенцам и украинской армии.

"Favbet Foundation адаптировался к новым реалиям и четко понимает, что одолеть врага можно только помогая ВСУ. Поэтому фонд делает все возможное, чтобы быстро и качественно закрывать потребности украинских военных", — говорится в материале.

Сегодня при содействии фонда десантники, артиллеристы, пехотинцы, ПВО и другие подразделения ВСУ получили более 60 авто (внедорожники, кареты скорой помощи, микроавтобусы и грузовики), скоростные квадрокоптеры, антидроновые ружья, тепловизоры, амуницию, разное технологическое фронте.

В общей сложности фонд помог украинской армии на десятки миллионов гривен. К примеру, около 5 млн грн переведены на спецсчет Национального банка Украины и поддержку United24.

Кроме того, команда фонда разработала логистические маршруты для перевозки более 100 тонн гуманитарной помощи. Более 10 тонн самостоятельно перевезли из Хорватии в Украину.

При содействии фонда тысячи людей смогли безопасно эвакуироваться из прифронтовых районов. Эвакуационный транспорт регулярно снабжается топливом.

Также Favbet Foundation обеспечил вещами первой потребности переселенцев, вынужденных из-за войны бежать из своего дома в Ивано-Франковскую область.

К началу полномасштабной войны в Украине благотворительный фонд финансово и организационно способствовал реализации более 100 программ в сфере образования, здоровья и спорта.

Среди них: передача 4300 ПК для сельских библиотек в 15 областях Украины в рамках совместного с Министерством цифровой трансформации Украины, офисом президента и Украинской библиотечной ассоциацией impact-проекта "Цифровизация библиотек".

Напомним, в 2022 году при содействии фонда Favbet Foundation ВСУ получили 60 авто, 60 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования — тепловизоры, приборы ночного видения, прицелы, системы связи, антидроновые ружья и т.д.