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Три популярных сети АЗС сбросили цены на бензин и дизель: сколько стоит топливо 22 ноября
Горючее в Украине теряет в цене. На некоторых украинских АЗС подешевели бензин и дизель.
В воскресенье, 22 ноября, в Украине зафиксировали точечное удешевление топлива на АЗС. Новые цены выставили сети WOG, SOCAR и "Укрнефть". Цена на заправках OKKO и UPG осталась без изменений.
Об этом сообщает "РБК-Украина".
Ситуация на рынке
SOCAR второй день кряду снижает цены. Цену сбросили еще по 1,00 грн/л на большинство видов бензина и дизеля. В результате стандартный А-95 в сети опустился ниже психологической отметки в 90 гривен – до 89,90 грн/л, NANO 95 подешевел до 92,90 грн/л. Дизель NANO теперь стоит 104,00 грн/л, а NANO Extro — 107,00 грн/л.
Сеть WOG снизила стоимость обеих марок дизельного горючего на 1,00 грн/л — стандартное ГП Евро-5 подешевело до 101,90 грн/л, а фирменное ГП Mustang — до 104,90 грн/л.
В "Укрнафте" подешевел А-92 на 1,00 грн/л — до 79,90 грн/л, опустив его ниже 80-гривневого рубежа.
Операторы OKKO и UPG оставили ценники на все виды горючего на уровне предыдущего дня. Стоимость сжиженного газа также не изменилась ни в одной из мониторинговых сетей.
Цены на бензин, дизель и автогаз на АЗС 22 ноября
OKKO
Бензин Pulls 100: 98,90 грн
Бензин Pulls 95: 91,90 грн
Бензин А-95 Евро: 88,90 грн
ГП Pulls: 105,90 грн
ГП Евро: 102,90 грн
Газ: 64,90 грн
WOG
Бензин 100: 98,90 грн
Бензин 95 (Mustang): 91,90 грн
Бензин 95 Евро: 88,90 грн
ДП Mustang: 104,90 грн (-1 грн)
ГП Евро-5: 101,90 грн (-1 грн)
Газ: 63,50 грн
SOCAR
Бензин NANO 100: 99,90 грн
Бензин NANO 95: 92,90 грн (-1 грн)
Бензин А-95: 89,90 грн (-1 грн)
ДП NANO Extro: 107,00 грн (-1 грн)
ДП NANO: 104,00 грн (-1 грн)
Газ: 64,90 грн
"Укрнефть"
Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
Бензин А-95: 82,90 грн
Бензин А-92: 79,90 грн (-1 грн)
ГП (Energy): 98,90 грн
ГП: 98,90 грн
Газ: 61,90 грн
UPG
Бензин UPG 100: 95,90 грн
Бензин UPG 95: 84,90 грн
Бензин A-95: 82,90 грн
ДП upgDIESEL: 100,90 грн
ГП EURO DIESEL: 98,44 грн
Газ: 61,90 грн
Напомним, экономист Олег Устенко считает, что в Украине в ближайшие две недели могут снизиться цены на бензин и дизельное топливо. По его словам, цены на горючее в Украине могут снизиться на 20% от нынешней стоимости.