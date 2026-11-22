В Украине зафиксировали точечное снижение цен на топливо / © Associated Press

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В воскресенье, 22 ноября, в Украине зафиксировали точечное удешевление топлива на АЗС. Новые цены выставили сети WOG, SOCAR и "Укрнефть". Цена на заправках OKKO и UPG осталась без изменений.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

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Ситуация на рынке

SOCAR второй день кряду снижает цены. Цену сбросили еще по 1,00 грн/л на большинство видов бензина и дизеля. В результате стандартный А-95 в сети опустился ниже психологической отметки в 90 гривен – до 89,90 грн/л, NANO 95 подешевел до 92,90 грн/л. Дизель NANO теперь стоит 104,00 грн/л, а NANO Extro — 107,00 грн/л.

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Сеть WOG снизила стоимость обеих марок дизельного горючего на 1,00 грн/л — стандартное ГП Евро-5 подешевело до 101,90 грн/л, а фирменное ГП Mustang — до 104,90 грн/л.

В "Укрнафте" подешевел А-92 на 1,00 грн/л — до 79,90 грн/л, опустив его ниже 80-гривневого рубежа.

Операторы OKKO и UPG оставили ценники на все виды горючего на уровне предыдущего дня. Стоимость сжиженного газа также не изменилась ни в одной из мониторинговых сетей.

Цены на бензин, дизель и автогаз на АЗС 22 ноября / © РБК-Украина

Цены на бензин, дизель и автогаз на АЗС 22 ноября

OKKO

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Бензин Pulls 100: 98,90 грн

Бензин Pulls 95: 91,90 грн

Бензин А-95 Евро: 88,90 грн

ГП Pulls: 105,90 грн

ГП Евро: 102,90 грн

Газ: 64,90 грн

WOG

Бензин 100: 98,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 91,90 грн

Бензин 95 Евро: 88,90 грн

ДП Mustang: 104,90 грн (-1 грн)

ГП Евро-5: 101,90 грн (-1 грн)

Газ: 63,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 99,90 грн

Бензин NANO 95: 92,90 грн (-1 грн)

Бензин А-95: 89,90 грн (-1 грн)

ДП NANO Extro: 107,00 грн (-1 грн)

ДП NANO: 104,00 грн (-1 грн)

Газ: 64,90 грн

"Укрнефть"

Бензин 95 (Energy): 82,90 грн

Бензин А-95: 82,90 грн

Бензин А-92: 79,90 грн (-1 грн)

ГП (Energy): 98,90 грн

ГП: 98,90 грн

Газ: 61,90 грн

UPG

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Бензин UPG 100: 95,90 грн

Бензин UPG 95: 84,90 грн

Бензин A-95: 82,90 грн

ДП upgDIESEL: 100,90 грн

ГП EURO DIESEL: 98,44 грн

Газ: 61,90 грн

Напомним, экономист Олег Устенко считает, что в Украине в ближайшие две недели могут снизиться цены на бензин и дизельное топливо. По его словам, цены на горючее в Украине могут снизиться на 20% от нынешней стоимости.

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