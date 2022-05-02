Три страны отозвали свое вето на нефтяное эмбарго против России – СМИ

Три страны отозвали свое вето на нефтяное эмбарго против России – СМИ

Австрия, Венгрия и Словакия, которые сомневались, поддерживать ли эмбарго на поставки российской нефти, отозвали вето.

Такое решение страны приняли перед введением шестого пакета новых санкций Евросоюза.

Об этом пишет немецкое издание ZDF.

По словам высокопоставленного дипломата ЕС, решающим фактором является то, что правительство Германии больше не будет тормозить эмбарго. Причиной смены курса Германии, вероятно, являются последние успехи в поиске альтернативных поставщиков нефти. Министр экономики Роберт Хабек объявил, что зависимость Германии от российской нефти была уменьшена с 35 до 12 процентов в течение восьми недель.

В издании утверждают, что тормозили нефтяное эмбарго Венгрия, Австрия и Словакия, а также Испания, Италия и Греция. По словам дипломатов, такие страны, как Словакия и Венгрия, пока были против быстрого запрета на импорт, главным образом из-за высокой зависимости от поставок российской нефти.

В южноевропейских странах, между тем, ожидаемое повышение цен на энергоносители после эмбарго воспринимается потребителями с большим беспокойством. Власти этих стран опасаются протестов на фоне роста цен на энергоносители.

Однако даже в случае введения эмбарго российская нефть может поставляться на европейский рынок как минимум до осени или даже до зимы. Европа, в частности, ФРГ, хочет подстраховаться "переходным периодом", пока найдет новые надежные источники поставки нефти.

Ранее сообщалось, что ЕС готовит поэтапное эмбарго на российскую нефть.

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