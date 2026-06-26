Три законных способа повысить размер пенсии

Оптимизация пенсии

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При расчете пенсии пенсионный фонд учитывает заработок за все месяцы трудовой деятельности. Если в вашей биографии были периоды с низким доходом или минимальной зарплатой, то они автоматически снижают общий коэффициент и уменьшают сумму будущих выплат. Однако законодательство позволяет провести так называемую оптимизацию заработка и исключить невыгодные периоды по подсчету с помощью всего одного пункта в заявлении.

Есть три легальных способа улучшить свои показатели и увеличить пенсию.

Способ №1: Исключение до 10% «плохого» стажа

Это самый популярный инструмент для повышения пенсионного коэффициента. Государство позволяет убрать из расчета периоды с низкими доходами.

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Какие ограничения этого метода? Можно исключить до 60 календарных месяцев работы подряд (учитывая любые периоды, даже если между ними были перерывы), но общая продолжительность этих периодов не должна превышать 10% всего вашего страхового стажа. При этом после исключения из расчета должно оставаться не менее 60 календарных месяцев заработной платы.

Как это работает? В своем кабинете на портале ПФУ можно проверить коэффициент за каждый месяц. Периоды, где заработок был наименьшим, изымаются для того, чтобы средняя зарплата для расчета пенсии автоматически выросла.

Способ №2: Удаление «нулевых» и льготных периодов

Кроме упомянутых 10% стажа, закон позволяет дополнительно и без лимитов выбросить из расчета специфические периоды, когда человек не имел дохода или получал минимальную помощь. Например:

срочную службу в армии;

обучение (в том числе в учреждениях высшего образования);

декретный отпуск по уходу за ребенком до 3 лет (в том числе с 1 июля 2000 года по 1 января 2005 года);

время ухода за лицом с инвалидностью I группы или ребенком с инвалидностью до 18 лет;

периоды работы во время карантина через COVID-19 и во время военного положения;

другие специальные периоды (например, период с 2000 по 2005 год при определенных условиях).

Поскольку выплаты в эти годы были минимальными или отсутствующими, их изъятие помогает существенно поднять итоговый коэффициент.

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Способ №3: Добавление заработка до 2000 года

По общему правилу ПФУ принимает во внимание доходы, полученные после июля 2000 года. Однако те, кто имел официальную и высокую зарплату в советское время или в 1990-х годах, могут использовать это в свою пользу.

Что нужно сделать? Взять в архиве или по месту работы справку о доходах за 5 лет (60 календарных месяцев подряд) трудовой деятельности до 1 июля 2000 года.

ПФУ добавит эти данные к современной базе и выберет вариант расчета, который наиболее финансово выгоден для вас.

Как правильно оформить оптимизацию: важные нюансы

При подаче заявления на назначение пенсии обязательно обратите внимание на специальное поле: «Прошу исключить из подсчета заработной платы период с ___ до ___ или провести это автоматизированным способом».

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Здесь есть два варианта действий:

Указать конкретные даты. Если вы заранее просчитали свои зарплатные коэффициенты и точно знаете, какие месяцы во время наводнения или военного положения тянут пенсию вниз, вы можете вписать их вручную. Выбрать автоматизированный метод. Это самый удобный вариант для большинства будущих пенсионеров. В таком случае система ПФУ самостоятельно проанализирует ваш заработок и автоматически вычеркнет самые невыгодные месяцы с низкими коэффициентами.

Даже если вы выбрали автоматический подсчет, после назначения выплат следует обязательно проверить расчет в своем кабинете. Иногда в программном обеспечении Пенсионного фонда бывают ошибки, поэтому лучше лично убедиться, что оптимизация прошла действительно выгодно для вас.

Воспользоваться этими инструментами можно не только при первичном оформлении пенсионных выплат, но и впоследствии — при плановых или индивидуальных перерасчетах уже назначенной пенсии.

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