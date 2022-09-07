Триллион гривен на оборону, индексация пенсий и сокращение расходов: Зеленский — о бюджете на 2023 год

Президент Украины озвучил, как будет формироваться бюджет на 2023 год.

Это будет бюджет воюющей страны: расходы на оборону составят более триллиона гривен, ожидается индексация пенсий и сокращение расходов на государственные предприятия.

Об этом 7 сентября в традиционном обращении к украинским сказал президент Зеленский.

"Чиновники представят параметры проекта, но я сейчас отмечу некоторые важные пункты – политически важные пункты. Первое. Более триллиона гривен в следующем году будет направлено на сектор безопасности и обороны. Это будет приоритетом номер один. Второе. Социальные обязательства должны обеспечиваться в полном объеме. В частности, хочу, чтобы меня услышали украинские пенсионеры: правительству поставлена задача в следующем году так же, как и в этом году, обеспечить индексацию пенсий для всех наших пенсионеров", — сказал президент.

Также Зеленский анонсировал сокращение расходов в государственном секторе.

"Чтобы пройти это время и обеспечить финансовую, социальную стабильность, нужно максимально сократить все некритические расходы государства, все то, что не помогает обороне, не помогает экономическому развитию страны, социальному и культурному обеспечению наших людей. Соответственно, правительство должно представить программу сокращения расходов на государственные предприятия, аппарат, институции, которые не отвечают потребностям этого особого времени. Ожидаю от чиновников предложений", — пояснил президент.

Программа кредитования "5-7-9%" сохраняется. Будут также действовать и другие программы и решения, которые должны помочь бизнесу работать, сохранять рабочие места, привлекать новых работников.

"Будет создан специальный фонд восстановления, который будет наполняться в частности за счет конфискованных российских активов. Рассчитываю, что проект бюджета будет представлен в Верховную Раду Украины вовремя, как это предусмотрено законом", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, эксперт объяснил, при каких условиях курс доллара в Украине составит 50 гривен.

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