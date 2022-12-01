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Триллион на оборону и повседневные трудности: какие риски для экономики Украины принесет 2023 год

Триллион на оборону и повседневные трудности: какие риски для экономики Украины принесет 2023 год

Фото: Associated Press

Война России против Украины нанесла масштабный ущерб украинской экономике.

Экономика Украины терпит колоссальный ущерб от российской вооруженной агрессии. Пока эти потери оценить трудно, ведь война продолжается. Как будет выживать экономика в условиях войны – читайте прогнозы НБУ, Всемирного банка, МВФ.

Минфин: в 2023 году ожидаем частичное восстановление

Годовой прогноз падения реального ВВП в 2022 году может составить 33-35%, в следующем году ожидается рост – 3,2%.

Экономическая активность Украины сильно пострадала из-за уничтожения производственных мощностей, ущерба, причиненного сельскохозяйственным угодьям, а также уменьшения численности рабочей силы: более 14 млн. украинцев были вынуждены покинуть постоянное место жительства.

"Работа бизнеса в Украине абсолютно беспрецедентна. Бизнес показал, что он достаточно устойчив к шокам, связанным с войной. Компании платят налоги, что позволяет финансировать, прежде всего, наши военные расходы и поддерживать стабильность макрофинансовой ситуации", — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

МВФ: в 2023 году ожидается стабилизация экономики Украины

В МВФ считают, что "мощным дестабилизатором" экономики является российская агрессия против Украины. Для самой Украины цена российского вторжения огромная, но его последствия простираются далеко за пределы страны.

"Помимо бессмысленного разрушения жизней и средств для жизни она (российская агрессия) обусловила острый энергетический кризис в Европе, который приводит к резкому росту цен и замедляет экономическую активность", — говорится в докладе МВФ.

Там напоминают, что по сравнению с 2021 годом цены на газ в Европе выросли более чем в четыре раза, а российские поставки сейчас меньше 20% от того, что было в прошлом году.

Колоссальные повреждения инфраструктуры, а в последнее время энергетической, негативно влияют на экономическую ситуацию. Поэтому на 2022 год в МВФ прогнозируют сокращение реальной экономики на треть. Сложнее всего будут следующие несколько месяцев, когда с началом зимы разрушение энергетической инфраструктуры продолжатся.

Напомним, ракетный обстрел, произошедший 23 ноября, заставил остановиться все энергоблоки на всех действующих АЭС Украины, что повлекло за собой колоссальный дефицит электроэнергии в стране.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Прогноз НБУ: ВВП сократится более чем на треть

Базовый прогноз НБУ имеет определенные "upside" риски, то есть те риски, реализация которых приведет к лучшему развитию макроэкономических показателей, чем ожидает НБУ. Октябрьская оценка падения ВВП в 2022 году от НБУ – около 32%. Рост в ближайшие годы будет умеренным – 4–5%.

"Значительные потери рабочей силы и производственных мощностей, высокие мировые цены на энергоносители и значительные потребности в импорте на этапе послевоенного восстановления будут тормозить оживление экономики", – отмечается в прогнозе регулятора.

Прогнозы Нацбанка базируются на предположении, что риски безопасности в Украине существенно ослабятся с середины 2023 года. Согласно опросу НБУ, в сентябре "продолжалось смягчение бизнесом негативных оценок перспектив своей экономической деятельности на фоне адаптации к военным условиям и адаптации населения". Другими словами, население и бизнес несколько адаптировались к войне и несколько увереннее в будущем.

В настоящее время правительство снова возобновило дискуссию о снижении налогов — в Офисе президента и Министерстве экономики готовят налоговую реформу с условным названием "10-10-10".

Она предполагает снижение:

  • до 10% налога на добавленную стоимость (сейчас 20%)
  • до 10% налога на доходы физических лиц (сейчас 18%)
  • до 10% налога на прибыль предприятий (сейчас 18%)
© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Сколько и на что правительство планирует потратить в 2023 году

Согласно расчетам правительства, государственные доходы в следующем году будут почти вдвое меньше расходов. Сокращение украинской экономики и инфляция в этом году будут настолько существенными, что по сравнению с этим даже незначительное улучшение обернется приростом. Поэтому в бюджет на следующий год закладывают рост ВВП на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном.

В то же время средняя зарплата ориентировочно составит 18,5 тысячи гривен, инфляция может достичь 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен.

В этом году, как ожидается, украинская экономика может сократиться на 30-40%, а инфляция превысит 33%. Огромный дефицит бюджета на следующий год, прежде всего, объясняется огромными расходами на безопасность и оборону.

Эта статья расходов уже в прошлом году была среди приоритетов, ведь согласно Бюджетному кодексу на нее должно идти не менее 5% ВВП страны. Российская агрессия вынудила украинское правительство значительно увеличить этот показатель.

Расходы на оборону

В проекте бюджета на 2023 год – 1,136 трлн грн или почти 50% бюджета (в бюджете 2022 года на безопасность и оборону планировали потратить 287 млрд грн).

По мнению президента Владимира Зеленского, в 2023 году следует максимально сократить некритические издержки. Это касается государственных предприятий, аппарата и институтов, не помогающих обороне, экономическому развитию Украины и социальному, культурному обеспечению украинцев.

"Соответственно, правительство должно представить программу сокращения расходов на государственные предприятия, аппарат, институции, которые не отвечают потребностям этого особого времени", — отметил президент.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Согласно прогнозам Dragon Capital, которые компания обновила 22 ноября, в следующем году ВВП Украины снизится еще на 5% после обвала на 32% в 2022 году. В следующем году ВВП сократится еще на 5%, считают в компании.

В то же время, инвесткомпания ICU сохранила прогноз роста ВВП в следующем году на уровне 4%.

"Наш прогноз базируется на предположениях постепенного снижения интенсивности боевых действий, улучшения ситуации безопасности и частичного возвращения беженцев. В то же время мы не допускаем получения Украиной репараций и возобновления прямых иностранных инвестиций", — говорится в отчете ICU от 25 ноября.

Бедность и повседневные трудности

В докладе Всемирного банка говорится, что бедность в Украине вырастет в десять раз, а по состоянию на конец 2022 года каждый пятый украинец, по прогнозам, будет жить в бедности. В документе добавляют, что главными факторами является резкий рост цен на продовольствие, а также перемещение миллионов людей, потерявших свои дома.

Аналитики подчеркивают, что рост уровня бедности будет еще больше прогнозируемого, если правительства и институции во всем мире не смогут предоставить Украине достаточного финансирования для пополнения невоенного бюджетного дефицита Украины, который является большим и постоянно растет.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Восстановление во время войны

Стоимость восстановления Украины и ее экономики уже составляет около 349 миллиардов долларов США. Об этом говорится в отчете, подготовленном Всемирным банком, Еврокомиссией и украинским правительством.

"Последствия вторжения будут ощущаться на протяжении нескольких поколений, ведь семьи были разделены и перемещены, нарушено развитие человеческого потенциала, уничтожено культурное наследие, а положительная траектория развития экономики и уровня бедности сменилась негативной", — говорится в докладе.

В докладе Всемирного банка подчеркивается, что, несмотря на критическую важность поэтапного подхода к реконструкции, в течение нескольких лет в краткосрочной перспективе Украина нуждается в около 105 миллиардов долларов для восстановления социальной инфраструктуры, в частности, школ и больниц, восстановления транспортных связей и подготовки к возможной нехватке энергии этой зимой.

"Очень важно, что Украина продолжает получать поддержку международного сообщества для обеспечения ежедневных оперативных расходов", – говорится в отчете.

Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил дополнительное финансирование для Украины в размере 1,49 миллиарда долларов, говорится в сообщении банка на сайте в ночь на среду, 8 июня. Средства будут предоставлены в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

"Средства по этому проекту будут использованы для выплаты зарплаты государственным служащим и учителям", — отмечается в релизе.

Новое финансирование является частью пакета поддержки более чем в 4 миллиарда долларов от Всемирного банка. Около 2 миллиардов уже выплатили Украине.

В аналитическом отделе британского Economist подсчитали, что война в Украине уже привела к потере 1 трлн. долларов в глобальном ВВП 2022 года.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Международная помощь

К главным "донорам" украинского бюджета относятся ЕС, Канада, МВФ, Германия, Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, Япония и Британия.

Главным "донором", как и в 2022 году, будут США, взнос которых на покрытие неотложных бюджетных расходов Украины должен составить 18 млрд долларов, а на восстановление — 6,5 млрд долларов.

Вторым крупнейшим "донором" должен стать МВФ, пособие от которого, как ожидается, составит 15 млрд долларов. ЕС даст на покрытие дефицита бюджета почти 5 млрд долларов, а на восстановление – более 7 млрд долларов.

Однако надеясь на международную поддержку в таких объемах, важно понимать, что сейчас происходит в мировой экономике и конкретно в тех странах, от которых Киев ждет помощи.

Российская агрессия против Украины влияет на мир из-за разрушения цепочек поставок, а также более высоких цен на сырьевые товары — продовольствие и энергоносители, которые Россия превратила в оружие. И это не просто привычный набор слов. Речь идет о сотнях миллиардов долларов.

Как война ударила по других странах?

В отчете говорится, что агрессия России против Украины ударила по многим регионам мира. По прогнозам аналитиков Всемирного банка, производство в Европе и Центральной Азии в 2022 году сократится на 0,2%. Если война обострится, региональное производство может снизиться еще больше.

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Из-за геополитической напряженности стал возможен энергетический кризис в Европе. Самый сильный удар испытывают страны со средней и высокой степенью зависимости от импорта природного газа для производства тепла.

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