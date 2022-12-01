Триллион на оборону и повседневные трудности: какие риски для экономики Украины принесет 2023 год

Экономика Украины терпит колоссальный ущерб от российской вооруженной агрессии. Пока эти потери оценить трудно, ведь война продолжается. Как будет выживать экономика в условиях войны – читайте прогнозы НБУ, Всемирного банка, МВФ.

Минфин: в 2023 году ожидаем частичное восстановление

Годовой прогноз падения реального ВВП в 2022 году может составить 33-35%, в следующем году ожидается рост – 3,2%.

Экономическая активность Украины сильно пострадала из-за уничтожения производственных мощностей, ущерба, причиненного сельскохозяйственным угодьям, а также уменьшения численности рабочей силы: более 14 млн. украинцев были вынуждены покинуть постоянное место жительства.

"Работа бизнеса в Украине абсолютно беспрецедентна. Бизнес показал, что он достаточно устойчив к шокам, связанным с войной. Компании платят налоги, что позволяет финансировать, прежде всего, наши военные расходы и поддерживать стабильность макрофинансовой ситуации", — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

МВФ: в 2023 году ожидается стабилизация экономики Украины

В МВФ считают, что "мощным дестабилизатором" экономики является российская агрессия против Украины. Для самой Украины цена российского вторжения огромная, но его последствия простираются далеко за пределы страны.

"Помимо бессмысленного разрушения жизней и средств для жизни она (российская агрессия) обусловила острый энергетический кризис в Европе, который приводит к резкому росту цен и замедляет экономическую активность", — говорится в докладе МВФ.

Там напоминают, что по сравнению с 2021 годом цены на газ в Европе выросли более чем в четыре раза, а российские поставки сейчас меньше 20% от того, что было в прошлом году.

Колоссальные повреждения инфраструктуры, а в последнее время энергетической, негативно влияют на экономическую ситуацию. Поэтому на 2022 год в МВФ прогнозируют сокращение реальной экономики на треть. Сложнее всего будут следующие несколько месяцев, когда с началом зимы разрушение энергетической инфраструктуры продолжатся.

Напомним, ракетный обстрел, произошедший 23 ноября, заставил остановиться все энергоблоки на всех действующих АЭС Украины, что повлекло за собой колоссальный дефицит электроэнергии в стране.

Фото: Associated Press

Прогноз НБУ: ВВП сократится более чем на треть

Базовый прогноз НБУ имеет определенные "upside" риски, то есть те риски, реализация которых приведет к лучшему развитию макроэкономических показателей, чем ожидает НБУ. Октябрьская оценка падения ВВП в 2022 году от НБУ – около 32%. Рост в ближайшие годы будет умеренным – 4–5%.

"Значительные потери рабочей силы и производственных мощностей, высокие мировые цены на энергоносители и значительные потребности в импорте на этапе послевоенного восстановления будут тормозить оживление экономики", – отмечается в прогнозе регулятора.

Прогнозы Нацбанка базируются на предположении, что риски безопасности в Украине существенно ослабятся с середины 2023 года. Согласно опросу НБУ, в сентябре "продолжалось смягчение бизнесом негативных оценок перспектив своей экономической деятельности на фоне адаптации к военным условиям и адаптации населения". Другими словами, население и бизнес несколько адаптировались к войне и несколько увереннее в будущем.

В настоящее время правительство снова возобновило дискуссию о снижении налогов — в Офисе президента и Министерстве экономики готовят налоговую реформу с условным названием "10-10-10".

Она предполагает снижение:

до 10% налога на добавленную стоимость (сейчас 20%)

до 10% налога на доходы физических лиц (сейчас 18%)

до 10% налога на прибыль предприятий (сейчас 18%)

Фото: ТСН.ua

Сколько и на что правительство планирует потратить в 2023 году

Согласно расчетам правительства, государственные доходы в следующем году будут почти вдвое меньше расходов. Сокращение украинской экономики и инфляция в этом году будут настолько существенными, что по сравнению с этим даже незначительное улучшение обернется приростом. Поэтому в бюджет на следующий год закладывают рост ВВП на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном.

В то же время средняя зарплата ориентировочно составит 18,5 тысячи гривен, инфляция может достичь 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен.

В этом году, как ожидается, украинская экономика может сократиться на 30-40%, а инфляция превысит 33%. Огромный дефицит бюджета на следующий год, прежде всего, объясняется огромными расходами на безопасность и оборону.

Эта статья расходов уже в прошлом году была среди приоритетов, ведь согласно Бюджетному кодексу на нее должно идти не менее 5% ВВП страны. Российская агрессия вынудила украинское правительство значительно увеличить этот показатель.

Расходы на оборону

В проекте бюджета на 2023 год – 1,136 трлн грн или почти 50% бюджета (в бюджете 2022 года на безопасность и оборону планировали потратить 287 млрд грн).

По мнению президента Владимира Зеленского, в 2023 году следует максимально сократить некритические издержки. Это касается государственных предприятий, аппарата и институтов, не помогающих обороне, экономическому развитию Украины и социальному, культурному обеспечению украинцев.

"Соответственно, правительство должно представить программу сокращения расходов на государственные предприятия, аппарат, институции, которые не отвечают потребностям этого особого времени", — отметил президент.

Фото: Associated Press

Согласно прогнозам Dragon Capital, которые компания обновила 22 ноября, в следующем году ВВП Украины снизится еще на 5% после обвала на 32% в 2022 году. В следующем году ВВП сократится еще на 5%, считают в компании.

В то же время, инвесткомпания ICU сохранила прогноз роста ВВП в следующем году на уровне 4%.

"Наш прогноз базируется на предположениях постепенного снижения интенсивности боевых действий, улучшения ситуации безопасности и частичного возвращения беженцев. В то же время мы не допускаем получения Украиной репараций и возобновления прямых иностранных инвестиций", — говорится в отчете ICU от 25 ноября.

Бедность и повседневные трудности

В докладе Всемирного банка говорится, что бедность в Украине вырастет в десять раз, а по состоянию на конец 2022 года каждый пятый украинец, по прогнозам, будет жить в бедности. В документе добавляют, что главными факторами является резкий рост цен на продовольствие, а также перемещение миллионов людей, потерявших свои дома.

Аналитики подчеркивают, что рост уровня бедности будет еще больше прогнозируемого, если правительства и институции во всем мире не смогут предоставить Украине достаточного финансирования для пополнения невоенного бюджетного дефицита Украины, который является большим и постоянно растет.

Фото: Associated Press

Восстановление во время войны

Стоимость восстановления Украины и ее экономики уже составляет около 349 миллиардов долларов США. Об этом говорится в отчете, подготовленном Всемирным банком, Еврокомиссией и украинским правительством.

"Последствия вторжения будут ощущаться на протяжении нескольких поколений, ведь семьи были разделены и перемещены, нарушено развитие человеческого потенциала, уничтожено культурное наследие, а положительная траектория развития экономики и уровня бедности сменилась негативной", — говорится в докладе.

В докладе Всемирного банка подчеркивается, что, несмотря на критическую важность поэтапного подхода к реконструкции, в течение нескольких лет в краткосрочной перспективе Украина нуждается в около 105 миллиардов долларов для восстановления социальной инфраструктуры, в частности, школ и больниц, восстановления транспортных связей и подготовки к возможной нехватке энергии этой зимой.

"Очень важно, что Украина продолжает получать поддержку международного сообщества для обеспечения ежедневных оперативных расходов", – говорится в отчете.

Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил дополнительное финансирование для Украины в размере 1,49 миллиарда долларов, говорится в сообщении банка на сайте в ночь на среду, 8 июня. Средства будут предоставлены в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

"Средства по этому проекту будут использованы для выплаты зарплаты государственным служащим и учителям", — отмечается в релизе.

Новое финансирование является частью пакета поддержки более чем в 4 миллиарда долларов от Всемирного банка. Около 2 миллиардов уже выплатили Украине.

В аналитическом отделе британского Economist подсчитали, что война в Украине уже привела к потере 1 трлн. долларов в глобальном ВВП 2022 года.

Фото: Associated Press

Международная помощь

К главным "донорам" украинского бюджета относятся ЕС, Канада, МВФ, Германия, Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, Япония и Британия.

Главным "донором", как и в 2022 году, будут США, взнос которых на покрытие неотложных бюджетных расходов Украины должен составить 18 млрд долларов, а на восстановление — 6,5 млрд долларов.

Вторым крупнейшим "донором" должен стать МВФ, пособие от которого, как ожидается, составит 15 млрд долларов. ЕС даст на покрытие дефицита бюджета почти 5 млрд долларов, а на восстановление – более 7 млрд долларов.

Однако надеясь на международную поддержку в таких объемах, важно понимать, что сейчас происходит в мировой экономике и конкретно в тех странах, от которых Киев ждет помощи.

Российская агрессия против Украины влияет на мир из-за разрушения цепочек поставок, а также более высоких цен на сырьевые товары — продовольствие и энергоносители, которые Россия превратила в оружие. И это не просто привычный набор слов. Речь идет о сотнях миллиардов долларов.

Как война ударила по других странах?

В отчете говорится, что агрессия России против Украины ударила по многим регионам мира. По прогнозам аналитиков Всемирного банка, производство в Европе и Центральной Азии в 2022 году сократится на 0,2%. Если война обострится, региональное производство может снизиться еще больше.

Из-за геополитической напряженности стал возможен энергетический кризис в Европе. Самый сильный удар испытывают страны со средней и высокой степенью зависимости от импорта природного газа для производства тепла.

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