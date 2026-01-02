ТСН в социальных сетях

Тринадцатая пенсия в Украине: кто может рассчитывать на выплату

Речь идет о части пенсии, которую государство не успело выплатить пенсионеру на момент его смерти, а не о каких-либо доплатах.

Анастасия Павленко
Тринадцатая пенсия — это деньги, которые ПФУ заплатит родственникам умершего человека / © УНИАН

Тринадцатая пенсия — это недополученная пенсия в случае смерти пенсионера, которую могут получить члены его семьи.

Для получения этой пенсии необходимо обратиться в Пенсионный фонд с определенным набором документов как лично, так и через веб-портал.

В ПФУ рассказали, что эти деньги не исчезают, поэтому их могут получить члены семьи умершего.

Кто получит 13 пенсию в Украине:

  • родственники, проживавшие вместе с пенсионером на день его смерти

  • нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на его иждивении, даже если они фактически не жили с ним

  • Если за недополученной пенсией обращаются несколько лиц, имеющих на это законное право, то вся сумма делится между ними поровну.

    Какой размер тринадцатой пенсии в Украине

Фиксированной суммы для такой выплаты не существует. Размер 13-й пенсии зависит от того, сколько получал умерший и за какой период средства остались невыплаченными. В каждом конкретном случае сумма определяется индивидуально Пенсионным фондом.

Напомним, Кабмин принял решение об очередной индексации пенсий, которая охватит большинство украинских пенсионеров. Повышение запланировано на 1 марта 2026 года, а размер выплат будет увеличен в среднем на 11,5%.

