Тринадцатая пенсия в Украине: кто может рассчитывать на выплату
Речь идет о части пенсии, которую государство не успело выплатить пенсионеру на момент его смерти, а не о каких-либо доплатах.
Тринадцатая пенсия — это недополученная пенсия в случае смерти пенсионера, которую могут получить члены его семьи.
Для получения этой пенсии необходимо обратиться в Пенсионный фонд с определенным набором документов как лично, так и через веб-портал.
В ПФУ рассказали, что эти деньги не исчезают, поэтому их могут получить члены семьи умершего.
Кто получит 13 пенсию в Украине:
родственники, проживавшие вместе с пенсионером на день его смерти
нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на его иждивении, даже если они фактически не жили с ним
Если за недополученной пенсией обращаются несколько лиц, имеющих на это законное право, то вся сумма делится между ними поровну.
Какой размер тринадцатой пенсии в Украине
Фиксированной суммы для такой выплаты не существует. Размер 13-й пенсии зависит от того, сколько получал умерший и за какой период средства остались невыплаченными. В каждом конкретном случае сумма определяется индивидуально Пенсионным фондом.
Напомним, Кабмин принял решение об очередной индексации пенсий, которая охватит большинство украинских пенсионеров. Повышение запланировано на 1 марта 2026 года, а размер выплат будет увеличен в среднем на 11,5%.