Тройной стаж для назначения пенсии: кто из украинцев может его получить
В Украине для назначения пенсии важное значение имеет ежегодно растущий размер страхового стажа. Однако некоторые граждане имеют право на зачисление стажа в тройном размере.
В Украине отдельные категории граждан имеют право на зачисление страхового стажа в тройном размере — это позволяет быстрее достичь стажа для назначения пенсии, особенно в случаях досрочного выхода на пенсию.
Как сообщает Пенсионный фонд Украины, один месяц службы или работы в особых условиях может быть засчитан как три, что существенно влияет на пенсионные перспективы.
Кто имеет право на тройной стаж
Право на тройной стаж имеют, в частности, участники боевых действий, проходившие службу в зоне активных боевых действий. Для них один месяц службы приравнивается к трем месяцам страхового стажа. Также на такое начисление могут претендовать депортированные лица, работавшие на спецпоселениях до 1 января 2004, а также отдельные работники, занятые на работах с повышенным риском, согласно определенным спискам.
Тройной стаж не означает увеличения размера пенсии, но позволяет быстрее накопить необходимое количество лет страхового стажа. Например, мужчины могут выйти на пенсию с 55 лет при наличии 25 лет стажа, а женщины с 50 лет за 20 лет стажа.
Как засчитывают тройной стаж
Для оформления пенсии с зачислением тройного стажа участнику боевых действий нужно предоставить оригиналы документов в Пенсионный фонд:
паспорт
регистрационный номер учетной карты налогоплательщика
удостоверение участника боевых действий
справку о службе в зоне боевых действий
трудовую книжку или документы о стаже (документы о прохождении военной службы)
справки о заработной плате или денежном обеспечении (при отсутствии данных о заработной плате в Реестре застрахованных лиц)
фото для получения пенсионного удостоверения
Заявление о назначении пенсии участнику боевых действий можно подать лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда или с помощью веб-портала ПФУ.
