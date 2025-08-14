Тройной стаж для назначения пенсии: кто из украинцев может его получить

Для оформления пенсии с тройным стажем необходимо подать документы в Пенсионный фонд / © Pixabay

В Украине отдельные категории граждан имеют право на зачисление страхового стажа в тройном размере — это позволяет быстрее достичь стажа для назначения пенсии, особенно в случаях досрочного выхода на пенсию.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, один месяц службы или работы в особых условиях может быть засчитан как три, что существенно влияет на пенсионные перспективы.

Кто имеет право на тройной стаж

Право на тройной стаж имеют, в частности, участники боевых действий, проходившие службу в зоне активных боевых действий. Для них один месяц службы приравнивается к трем месяцам страхового стажа. Также на такое начисление могут претендовать депортированные лица, работавшие на спецпоселениях до 1 января 2004, а также отдельные работники, занятые на работах с повышенным риском, согласно определенным спискам.

Тройной стаж не означает увеличения размера пенсии, но позволяет быстрее накопить необходимое количество лет страхового стажа. Например, мужчины могут выйти на пенсию с 55 лет при наличии 25 лет стажа, а женщины с 50 лет за 20 лет стажа.

Как засчитывают тройной стаж

Для оформления пенсии с зачислением тройного стажа участнику боевых действий нужно предоставить оригиналы документов в Пенсионный фонд:

паспорт

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика

удостоверение участника боевых действий

справку о службе в зоне боевых действий

трудовую книжку или документы о стаже (документы о прохождении военной службы)

справки о заработной плате или денежном обеспечении (при отсутствии данных о заработной плате в Реестре застрахованных лиц)

фото для получения пенсионного удостоверения

Заявление о назначении пенсии участнику боевых действий можно подать лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда или с помощью веб-портала ПФУ.

