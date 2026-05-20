Трудовые мигранты будут зарабатывать больше украинцев: аналитик предупредил о жесткой конкуренции

Трудовые мигранты в Украине

Официальная статистика о средней зарплате в Украине почти в 28 тысяч гривен является экономически необоснованной. С учетом огромного теневого сектора реальная цифра значительно меньше. Эксперт предупредил, что в таких условиях трудовые мигранты могут выиграть конкуренцию у украинцев.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил эксперт аналитического центра «Обʼєднана Україна» Богдан Попов.

По его словам, регулярно публикуемые в отчетах цифры отражают ситуацию только в ограниченном сегменте рынка труда.

Аналитик подчеркнул, что задекларированная в разных подсчетах средняя зарплата по Украине на уровне 28–30 тысяч гривен абсолютно оторвана от реальности, в которой живет большинство граждан.

«Это вообще экономически необоснованная цифра. И журналы, и таблоиды, которые пишут об этом, они снимают белые зарплаты по супербелым компаниям. Сколько зарабатывает ларечник на базаре? 1100 за смену, смена 14 часов, с 8 утра до 10 вечера, ну плюс-минус», — заметил Попов.

Эксперт добавил, что отработать в таком безумном темпе полноценный месяц просто физически невозможно.

«И сколько так можно походить на работу? Ну не проходишь 24 дня, объективно. Это будет гораздо меньше. И это будет 16 дней плюс-минус, это 17 гривен. Это ларечник в Киеве. Ларечник в Сумах будет получать 500. Ларечник в райцентре будет получать 300. Давайте посчитаем. И это все платится кэшем, без налогового обращения и нигде не фиксируется», — подчеркнул аналитик.

Попов объяснил, что реальную картину доходов можно увидеть только тогда, когда принимается во внимание неофициальное трудоустройство и «черный» наличный рынок, охватывающий почти половину государства.

«Окей, если мы пройдемся по центру Киева, посмотрим на среднюю зарплату в офисах, там мы насчитаем где-то 35-30. Но если мы учтем все это, у нас в черном рынке работает 45% экономики минимум, 45% ВВП даже, я бы сказал. То есть это оценки МВФ, это не я цифру где-то придумал. И если мы пересчитаем эти деньги, то в среднем по Украине будет 18. И это настоящая правда», — резюмировал специалист.

В таких условиях, отмечает аналитик, труд будущих иностранных рабочих будет оцениваться значительно выше. К примеру, трудовые мигранты могут претендовать на ориентировочные 500 долларов, что составляет около 22 тысяч гривен. Соответственно, иностранец будет обходиться дороже среднестатистического украинца в регионе.

Серьезной системной проблемой остается полное отсутствие коммуникации между крупными центрами и регионами. Жители провинции часто сталкиваются с барьерами при попытке трудоустроиться в столице.

«Когда люди из регионов хотят приехать в центр, они даже не всегда могут это сделать. Потому что здесь большая конкуренция. Будут конкурировать все иммигранты. И к сожалению, есть большая проблема, что иммигранты многие будут выигрывать. Потому что иммигрант будет готов работать серьезнее, гораздо больше, гораздо сложнее и получать те же деньги», — подытожил Попов.

Напомним, ранее президент Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник предупредил о критическом дефиците рабочих рук в Украине. В частности, не хватит строителей, водителей, слесарей, сантехников.

Однако HR-эксперт Татьяна Пашкина считает, что в условиях войны в Украине вряд ли стоит ожидать массового приезда работников из других стран. Она объяснила, что нынешний уровень зарплат (500-800 долл.) недостаточен, чтобы привлечь иностранцев, учитывая высокую неопределенность. Эксперт также подчеркнула, что украинское законодательство пока не является «ласковым» к трудовым мигрантам, и существенных изменений в этой сфере не наблюдается.

