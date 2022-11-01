Трудовые мигранты перевели в Украину более $1 млрд за последний месяц — НБУ

По данным нацрегулятора, показатель снизился по сравнению с 2021 годом почти на 4%.

В сентябре 2022 года объем частных денежных переводов в Украину из-за границы составил 1,148 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка Украины.

По данным НБУ, за январь-сентябрь 2022 года в Украину поступило 9,943 млрд долларов, что на 3,9% меньше, чем годом ранее (10,348 млрд долларов). В НБУ учли как официальные, так и неофициальные каналы поступления средств.

Национальный банк Украины в октябре улучшил прогноз объема частных переводов в Украину в 2022 году с 12,6 млрд долларов до 13,9 млрд долларов.

На 2023 год прогноз повышен: с 13,1 млрд долларов до 16,4 млрд долларов. В 2024 году ожидается 13,8 млрд долларов.

Ранее в НБУ заявили, что в этом году зарплаты упадут на 26,9% с учетом инфляции, а в следующем будут расти в результате высокого спроса на квалифицированных специалистов.

Осенью Нацбанк будет вынужден отказаться от фиксированного курса - экономист Сергей Фурса

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