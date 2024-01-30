Труханов показал свои декларации за два года: одолжил у мамы $200 тыс.

В декларации за 2021 год указано, что отчим мэра Одессы подарил его матери 11,5 млн грн.

Мэр Одессы Геннадий Труханов указал в своих декларациях, что его матери подарили более 11 млн грн, и что он в начале полномасштабной войны одолжил у нее 200 тыс. дол.

Об этом свидетельствует информация в декларациях Труханова за 2021 и 2022 годы на сайте Нацагентства по предотвращению коррупции.

НАПК опубликовало декларации о доходах мэра Одессы и его семьи за 2021 и 2022 годы. Так, в декларации Труханова за 2021 год указано, что его отчим Николай Данилюк подарил матери городского головы 11,5 млн. грн. Заметим, что в декларации Труханова за 2019 год отчим не упоминался.

Доходы семьи мэра Одессы за 2021 год составляли:

277 913 грн – зарплата Труханова,

34 198 грн – пенсия его матери,

10 731 грн – доход матери от предоставления имущества в аренду,

1 188 007 грн – доход матери от ценных бумаг,

11 577 213 грн – подарок матери от отчима,

97 664 грн – пенсия отчима.

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Труханов также задекларировал 66 723 грн наличными и указал, что хранит на банковских счетах 350 925 грн, 2 526 дол. и 16 423 евро.

Согласно декларации, мать мэра Одессы хранила наличные в размере 1 033 840 грн и 658 000 дол. На банковских счетах женщины было 44 782 евро и более 150 тыс. грн.

В декларации за 2022 год Труханов указал, что в апреле одолжил у мамы 200 тыс. дол.

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Задекларированные доходы семьи за 2022 год:

285 574 грн – зарплата Труханова,

41 170 – пенсия его матери,

10 731 грн – доход матери от предоставления имущества в аренду,

2 646 – соцвыплаты матери,

110 464 грн – пенсия отчима.

Кроме того, Труханов задекларировал наличные в размере 355 913 грн и 180 000 дол. и указал, что на его банковских счетах было 418 777 грн, 2 526 дол. и 16 247 евро.

Мама одесского городского головы задекларировала 846 740 грн и 502 782 дол. наличных и еще 29 484 грн на счетах в банке. Согласно декларации, отчим Труханова хранит в банке 774 грн.

Заметим, что в декларации Труханова не указаны доходы и имущество бывшей супруги и их общих детей.

Напомним, в 2019 году по Труханову было открыто производство по подозрению в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях в течение 2015-2016 годов. Суммы в них отличались от достоверных более чем на 33 млн грн и 18 млн грн. Однако в 2020 году Высший антикоррупционный суд закрыл дело в отношении Труханова за ложь в декларации.

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