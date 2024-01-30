Труханов показал свои декларации за два года: одолжил у мамы $200 тыс.

В декларации за 2021 год указано, что отчим мэра Одессы подарил его матери 11,5 млн грн.
Мэр Одессы Геннадий Труханов указал в своих декларациях, что его матери подарили более 11 млн грн, и что он в начале полномасштабной войны одолжил у нее 200 тыс. дол.
Об этом свидетельствует информация в декларациях Труханова за 2021 и 2022 годы на сайте Нацагентства по предотвращению коррупции.
НАПК опубликовало декларации о доходах мэра Одессы и его семьи за 2021 и 2022 годы. Так, в декларации Труханова за 2021 год указано, что его отчим Николай Данилюк подарил матери городского головы 11,5 млн. грн. Заметим, что в декларации Труханова за 2019 год отчим не упоминался.
Доходы семьи мэра Одессы за 2021 год составляли:
- 277 913 грн – зарплата Труханова,
- 34 198 грн – пенсия его матери,
- 10 731 грн – доход матери от предоставления имущества в аренду,
- 1 188 007 грн – доход матери от ценных бумаг,
- 11 577 213 грн – подарок матери от отчима,
- 97 664 грн – пенсия отчима.
Труханов также задекларировал 66 723 грн наличными и указал, что хранит на банковских счетах 350 925 грн, 2 526 дол. и 16 423 евро.
Согласно декларации, мать мэра Одессы хранила наличные в размере 1 033 840 грн и 658 000 дол. На банковских счетах женщины было 44 782 евро и более 150 тыс. грн.
В декларации за 2022 год Труханов указал, что в апреле одолжил у мамы 200 тыс. дол.
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Задекларированные доходы семьи за 2022 год:
- 285 574 грн – зарплата Труханова,
- 41 170 – пенсия его матери,
- 10 731 грн – доход матери от предоставления имущества в аренду,
- 2 646 – соцвыплаты матери,
- 110 464 грн – пенсия отчима.
Кроме того, Труханов задекларировал наличные в размере 355 913 грн и 180 000 дол. и указал, что на его банковских счетах было 418 777 грн, 2 526 дол. и 16 247 евро.
Мама одесского городского головы задекларировала 846 740 грн и 502 782 дол. наличных и еще 29 484 грн на счетах в банке. Согласно декларации, отчим Труханова хранит в банке 774 грн.
Заметим, что в декларации Труханова не указаны доходы и имущество бывшей супруги и их общих детей.
Напомним, в 2019 году по Труханову было открыто производство по подозрению в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях в течение 2015-2016 годов. Суммы в них отличались от достоверных более чем на 33 млн грн и 18 млн грн. Однако в 2020 году Высший антикоррупционный суд закрыл дело в отношении Труханова за ложь в декларации.
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