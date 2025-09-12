Цена аренды квартир в Украине подскочила: где дороже всего

В Одессе стоимость жилья выросла / © Pixabay

Реклама

В некоторых регионах Украины стоимость аренды жилья подскочила почти наполовину, а квартиры находят новых жильцов в разы быстрее, чем несколько лет назад.

Об этом идет речь в материале издания Delo.ua.

Самый динамичный рынок сегодня наблюдается в Одессе, где жилье сдается всего за три дня.

Реклама

В Киеве и Львове арендаторы находят жилье за 5-7 дней, тогда как раньше процесс мог занимать до трех недель. Основными причинами роста называют внутреннюю миграцию и сезонные факторы.

Самый резкий скачок цен зафиксирован в Одессе: аренда однокомнатных квартир подорожала на 63% и в среднем стоит 13 000 грн. Двухкомнатные здесь стоят 16 900 грн (+41%), а трехкомнатные — 25 300 грн (+27%).

В Киеве за однокомнатное жилье теперь просят около 20 000 грн (+18%), за «двушку» — 29 000 грн (+15%).

В соседних областях рост также ощутим: в Черкассах аренда однокомнатной квартиры подорожала на 38% (13 800 грн), в Полтаве — на 28% (11 500 грн), в Виннице — на 26% (14 500 грн).

Реклама

Западные регионы Украины традиционно остаются самыми дорогими. Так, в Ужгороде аренда однокомнатной квартиры стоит 21100 грн.

Во Львове средняя цена за однокомнатную достигла 19 000 грн, за «двушку» — 23 200 грн.

В Харькове стоимость аренды однокомнатных квартир осталась самой низкой в Украине — около 4 000 грн.

Ранее сообщалось, что эксперты рынка недвижимости ожидают дальнейшего роста цен в Украине, в частности, во Львове. Основным фактором, влияющим на стоимость, является спрос. Наплыв внутренних переселенцев и студентов не только поддерживает цены, но подталкивает их вверх. Так что в ближайшее время цены могут немного подскочить.