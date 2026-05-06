Цена гречки в Украине бьет трехлетние рекорды: сколько стоит крупа и будет дефицит

Гречка / © Pixabay

Реклама

Стоимость гречневой крупы в Украине установила антирекорд за последние три года. Более дорогой популярная крупа была лишь в 2022 году, когда на фоне начала полномасштабного вторжения потребители в панике раскупали продукты первой потребности.

Об этом пишет «Экономическая правда».

Согласно данным мониторинга, еще в марте 2026 килограмм гречки стоил в среднем 54 грн. Однако уже в начале мая цена взлетела до 75 грн/кг, что означает рост на 40%. На полках отдельных магазинов стоимость премиальных позиций превышает 90 грн за килограмм.

Реклама

Почему гречка стремительно дорожает

Аналитики отмечают, что ситуация на рынке является логическим следствием событий в прошлом году. В 2024 году избыток предложения обвалил цены до 27 грн/кг, что сделало выращивание этой культуры нерентабельным для аграриев. Как следствие, в 2025 году посевные площади под гречку сократились почти на треть — с 90,3 тыс. га до 59,4 тыс. га.

По итогам прошлого сезона фермеры намолотили всего 82,7 тыс. тонн крупы, в то время как ежегодное потребление в Украине составляет около 90-110 тыс. тонн. Этот дефицит производства стал основным локомотивом для роста цен.

Руководитель аналитического отдела ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Светлана Литвин отмечает, что сейчас наблюдается постепенное исчерпание запасов прошлых лет.

«В настоящее время наблюдается постепенное сокращение как запасов предыдущих лет, так и остатков урожая 2025 года. Это и повлияло на цену», — констатировала эксперт.

Реклама

В то же время она добавила, что предпосылок для дальнейшего резкого скачка стоимости летом нет из-за традиционного сезонного снижения потребления крупы и низкой покупательной способности населения.

Однако глава Международной ассоциации гречихи Николай Малиенко предупреждает о возможном физическом дефиците товара на рынке. Он объясняет это тактикой самих агропроизводителей.

«Формально гречка еще есть, но товарная гречка сейчас в большинстве своем находится у агропроизводителей, которые имеют остатки и не спешат их продавать», — заявил Малиенко.

По его словам, аграрии держат продукцию на складах, ожидая еще более высокой цены, чтобы компенсировать убытки предыдущих лет. Таким образом, несмотря на наличие зерна в амбарах, на прилавках может возникнуть его нехватка, что будет продолжать оказывать давление на розничные цены.

Реклама

Напомним, в Украине продолжается рост стоимости мяса. Больше всего в 2026 году прибавили в цене отдельные виды курятины и говядины. Ощутимо прибавило в цене и куриное филе. Остальные части курятины тоже подорожали, хотя и менее стремительно. Наибольший рост зафиксирован в сегменте говядины.

Эксперты объясняют такую тенденцию ростом стоимости кормов, энергоносителей, логистики, а также общим сокращением предложения на рынке.

Новости партнеров