Цена кусается: украинский молодой картофель бьет рекорды стоимости

На прилавках появился первый отечественный молодой картофель, однако цена на него оказалась больше, чем на импортный из Египта.

От закарпатского до египетского: какая цена на молодой картофель

От закарпатского до египетского: какая цена на молодой картофель / © Pixabay

В Украине появился первый отечественный молодой картофель нового урожая, однако его стоимость пока «кусается».

Об этом говорится на YouTube-канале «Yarik Mazur Агроном».

Блогер побывал на оптовом рынке «Шувар» во Львове, где заметил продажу первого молодого картофеля из Закарпатья. Его стоимость составляет от 120 до 150 грн/кг. А отборный лучший молодой картофель может стоить даже 200 грн/кг.

Цены на старый картофель остаются неизменными и колеблются в пределах 8-15 грн/кг.

Импортный молодой картофель дешевле украинского

При этом аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка в комментарии «РБК-Украина» рассказал, что массовый спрос на молодой картофель закрывают поставки из Египта и Европы, а продукция из стран Ближнего Востока занимает нишевые позиции.

«В оптовом и розничном сегментах структура рынка схожа: более дешевый массовый сегмент формирует импортная продукция, а более дорогой сегмент представлен ранним украинским картофелем и отдельными премиальными импортными позициями», — отмечает Максим Гопка.

В издании отметили, что цена на молодой картофель в розницу на рынках Киева доходит до 150 гривен. В супермаркетах — еще дороже.

«В сети Varus сейчас молодой картофель продают за 169 гривен за кг, в "Сильпо" — от 54 до 310 гривен, в зависимости от сорта и страны происхождения. При этом картофель из Египта в АТБ стоит 37,89 грн за кг», — отметили в издании.

Напомним, что в апреле украинские супермаркеты значительно повысили цены на подсолнечное масло, установив абсолютный ценовой рекорд за последние девять лет.

