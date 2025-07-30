Цена на базовый овощ в Украине неожиданно взлетела: что еще будет дорожать

Цены на овощи / © pixabay.com

Реклама

В последнее время в Украине наблюдается любопытная ситуация на рынке продуктов питания. Несмотря на общую тенденцию к снижению цен на некоторые овощи, а именно чеснок, наоборот, демонстрирует стремительное подорожание.

По данным портала Минфин, с июня по июль 2025 года его стоимость значительно выросла.

Детали удорожания

Обычный чеснок: в июне средняя цена за килограмм чеснока составила 153,51 гривны . Однако уже к 30 июля она подскочила до 176,40 гривны , что составляет рост более чем на 22 гривны .

Молодой чеснок: аналогичная ситуация и с молодым чесноком. Если в прошлом месяце его можно было приобрести в среднем за 138,33 гривны за килограмм, то сегодня его цена достигает 161,75 гривны.

Рост цен на чеснок — это не единственный пример удорожания важных для украинцев продуктов. Глава Союза украинского крестьянства Иван Томич также прогнозирует незначительное повышение цен на подсолнечное масло в августе.

Реклама

Напомним, в августе 2025 года тарифы на электроэнергию и газ останутся без изменений. Это подтвердили в Кабинете Министров, который продлил специальные обязательства для энергетических компаний. В некоторых общинах возможно повышение тарифов на воду — все зависит от решений местных властей.