Цена на бензин резко пошла вниз: где в Украине заправиться дешевле 4 июня

АЗС / © Associated Press

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Рынок топлива в Украине продемонстрировал неожиданное изменение 4 июня. Одна из популярных сетей АЗС снизила стоимость бензина сразу на 2 грн.

Об этом сообщило «РБК-Украина».

Бензин подешевел в государственной сети «Укрнафта», где стоимость марки 95 (Energy) снизилась сразу на 2 грн — с 76,9 грн/л до 74,9 грн/л. После снижения цена этого топлива сравнялась со стоимостью обычного А-95 на тех же АЗС.

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Цены на топливо сегодня, 4 июня 2026 года

ОККО

Бензин (стандарт): 79,90 грн/л

Бензин (премиум): 82,90 грн/л

ДТ (стандарт): 88,90 грн/л

ДТ (премиум): 91,90 грн/л

WOG

Бензин (стандарт): 79,90 грн/л

Бензин (премиум): 82,90 грн/л

ДТ (стандарт): 88,90 грн/л

ДТ (премиум): 91,90 грн/л

ГНКАР

Бензин (стандарт): 79,99 грн/л

Бензин (премиум): 83,99 грн/л

ДТ (стандарт): 88,99 грн/л

ДТ (премиум): 91,99 грн/л

«Укрнафта»

Бензин (стандарт): 74,90 грн/л

Бензин (премиум): 74,90 грн/л

ДТ (стандарт): 85,90 грн/л

ДТ (премиум): 87,90 грн/л.

Напомним, в течение июня на украинских АЗС ожидается разнонаправленное изменение цен: из-за завершения посевной дизельное топливо подешевеет на 2 — 3 грн/л, тогда как из-за высокого сезонного спроса бензин подорожает на 2 — 3 грн/л, а автогаз — на 1 — 1,5 грн/л. Внешние факторы пока стабильны, поэтому эти колебания обусловлены исключительно внутренним спросом и попытками трейдеров компенсировать предыдущие убытки.

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