Цена на дизель взлетит уже этой зимой: сколько придется выложить за литр топлива

Цена на дизель взлетит зимой

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В феврале 2027 года стоимость дизельного топлива в Украине может существенно вырасти и достичь 115–120 гривен за литр по оптимистическому сценарию, а при худшем развитии событий — достичь 140–145 гривен.

Об этом в эфире «Новини.Live» заявил генеральный директор группы компаний Prime Group и топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

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Цена на дизель при негативном сценарии может вырасти до 145 грн за литр

По его словам, отметка в 115–120 грн за литр является «оптимизированным прогнозом». При этом бензин, по оценкам специалиста, будет стоить ориентировочно на 10 гривен дешевле дизеля.

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В то же время Леушкин не исключает и худшего развития событий на рынке. Сценарий с ценой до 140–145 грн за литр возможен при ориентире на текущие европейские ценники.

Как пояснил эксперт, ключевое влияние на итоговые цифры на АЗС будут иметь стоимость нефти, котировки гривны, уровень налогов и общая ситуация на мировом рынке.

Впрочем, стоимость топлива по 145 грн/литр он считает менее реалистичным сценарием.

«Чтобы не нагонять лишнего ужаса, я считаю, что дизель будет по 115–120 гривен за литр где-то в феврале. Потому что акцизы, потому что нет завершения войны — ни одной, ни другой (США с Ираном — ред.), потому что мы будем переживать тяжелую зиму и отвечать на действия РФ. Это тоже повлияет на мировые цены», — говорит Леушкин.

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Он добавил, что в Украине держатся цены на топливо, которые были полгода назад в Европе. И если зимой будет расти цена на топливо, она вырастет до европейских показателей, где пиковая стоимость топлива сейчас около 2,8–2,9 евро за литр — 143,91–149,05 грн/литр.

Цены на топливо в Украине: последние новости

Напомним, в Украине нет оснований ожидать общего дефицита топлива, но из-за вражеских атак на логистические коридоры возможны временные перебои с его поставкой.

Эксперт топливного рынка и директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн заверил, что АЗС работают и поставки есть, но в случае повреждения ключевых маршрутов понадобится время на восстановление объектов или перенаправление топливных потоков.

Чтобы безболезненно пережить такие технические паузы, избежать очередей и ажиотажного спроса, специалист призвал водителей, бизнес, муниципалитеты и местные власти заранее сформировать определенный резерв топлива. По его словам, подготовка небольших запасов позволит спокойно пройти периоды ремонта или отладки новых каналов поставки, а сами деньги и топливо не пропадут.

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