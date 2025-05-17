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Цена на фрукты в Украине резко повысится: что подорожает больше всего
Причиной подорожания станут погодные условия, в частности, заморозки в апреле и майское похолодание.
Цена на фрукты в Украине повысится минимум на 30 процентов из-за неблагоприятных погодных условий. Недавние заморозки привели к потерям урожая косточковой группы плодовых деревьев, таких как абрикосы и персики.
Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии «Труха Україна».
По его словам, потери иногда достигают более 80 процентов.
«Соответственно, недостаток будет порождать за собой рост цены», — говорит Денис Марчук.
Эксперт предполагает, что стоимость фруктов может возрасти до 30%. Это касается:
абрикосов;
клубники;
персиков;
вишни;
черешни;
яблок;
груш.
Денис Марчук подчеркнул, что урегулировать цены с помощью импорта из Турции не удастся, поскольку в этой стране погодные условия были не лучше.
«Нужно понять, какая у них будет ситуация в самой стране для того, чтобы они могли также осуществлять продажу на импорт. В конце мая — начале июня будем ориентироваться», — отметил он.
Напомним, цены на теплые помидоры в Украине подешевели в среднем на 20% из-за роста предложения и небольшого спроса.