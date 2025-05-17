Цена на фрукты в Украине резко повысится: что подорожает больше всего

Цены на фрукты в Украине вырастут / © pixabay.com

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Цена на фрукты в Украине повысится минимум на 30 процентов из-за неблагоприятных погодных условий. Недавние заморозки привели к потерям урожая косточковой группы плодовых деревьев, таких как абрикосы и персики.

Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии «Труха Україна».

По его словам, потери иногда достигают более 80 процентов.

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«Соответственно, недостаток будет порождать за собой рост цены», — говорит Денис Марчук.

Эксперт предполагает, что стоимость фруктов может возрасти до 30%. Это касается:

абрикосов;

клубники;

персиков;

вишни;

черешни;

яблок;

груш.

Денис Марчук подчеркнул, что урегулировать цены с помощью импорта из Турции не удастся, поскольку в этой стране погодные условия были не лучше.

«Нужно понять, какая у них будет ситуация в самой стране для того, чтобы они могли также осуществлять продажу на импорт. В конце мая — начале июня будем ориентироваться», — отметил он.

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Напомним, цены на теплые помидоры в Украине подешевели в среднем на 20% из-за роста предложения и небольшого спроса.