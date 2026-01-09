Цена на овощ из борщевого набора резко выросла: сколько стоит килограмм

Борщ / © pexels.com

В Украине начали расти цены на капусту. Только за последнюю неделю отпускные цены выросли в среднем на 25% из-за значительного сокращения запасов в хозяйствах и дефицита предложения качественной продукции.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По информации аналитики, фермеры предлагают белокочанную капусту по 3–10 грн/кг ($0,07–0,23/кг). Для сравнения, еще в конце прошлой рабочей недели цены были существенно ниже. Главной причиной скачка стоимости стал дефицит: большинство производителей уже распродали свои основные объемы до конца декабря, а на рынке почти не осталось овощей среднего или низкого качества.

Аналитики отмечают, фермеры начали придерживать остатки качественной капусты на складах, ожидая еще более высокие цены. Несмотря на нынешний подъем, сегодняшняя цена все еще на 82% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Это объясняется перепроизводством в сегменте овощей «борщового набора» в течение сезона 2025 года.

Участники рынка прогнозируют дальнейшее удорожание. Ожидается, что темпы роста цен будут только ускоряться, поскольку предложение от местных хозяйств продолжает сокращаться.

Напомним, в декабре 2025 года темпы роста потребительских цен замедлились до 0,2% в месяц, однако в годовом исчислении инфляция составляет 8,0%.

Также в начале 2026 года украинцев ждет неоднозначная ценовая ситуация: молочные продукты высокой жирности и некоторые овощи подешевеют, но хлеб, яйца и тепличные овощи продолжат дорожать.