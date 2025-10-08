Цена на популярный овощ снова падает: аграрии вынуждены уступать, и это не предел

Капуста белокочанная снова подешевела

На текущей неделе в Украине в очередной раз наметилась тенденция к снижению цен на белокочанную капусту . Производители связывают такую ценовую ситуацию с избытком продукции на рынке, значительная часть которой составляет капуста среднепоздних сортов, которая, к сожалению, не пригодна для длительного хранения.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Почему аграрии вынуждены уступать

Сейчас производители озвучивают цены на белокочанную капусту в пределах от 5 до 10 грн/кг . Это в среднем на 16% дешевле , чем было в конце прошлой рабочей недели.

Продолжение активных уборочных работ в большинстве хозяйств приводит к постоянному росту предложения на рынке. В то же время, спрос на эту продукцию остается крайне низким. Оптовые компании и розничные сети готовы закупать овощ исключительно мелким оптом , что обусловлено очень ограниченным сроком реализации.

Главная проблема заключается в невысоком качестве продукции, предлагаемой фермерами, что делает ее непригодной для длительного хранения. Это создает "идеальный шторм" на рынке: большое предложение и низкий спрос.

Исторический минимум и последующее удешевление

По оценкам аналитиков, на сегодняшний день цены на белокочанную капусту в Украине уже в среднем на 66% ниже , чем были в соответствующий период прошлого года.

Несмотря на это, участники рынка не исключают, что цена на капусту будет снижаться и дальше.

«Многие хозяйства, благодаря улучшению погодных условий, активно ведут сбор урожая. Как результат, постепенный рост поставок [капусты — ред.] на рынок будет заставлять аграриев и дальше уступать в цене, если ситуация с темпами сбыта не изменится», — отмечают эксперты.

Таким образом, благоприятная погода для уборки урожая, с одной стороны, помогает фермерам, но с другой — усиливает давление на цены из-за ограниченной возможности реализации больших объемов овощей.

Напомним, осенью в Украине на часть овощей цены снова пойдут вверх . Уже в октябре стоимость нескольких популярнейших позиций по «борщевому набору» может вырасти в среднем на 5–6 гривен за килограмм. Аграрии объясняют удорожание овощей в Украине неблагоприятными погодными условиями.