Цена нефти Brent превысила $100 за баррель впервые с 2022 года

Нефть / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила 102 доллара за баррель впервые с августа 2022 года.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

В частности, фьючерсы на нефть Brent выросли до 102,16 доллара за баррель, что на 9,47 доллара или более 10% больше, чем во время предыдущих торгов.

Обновлено: позже цена достигла 109 долларов за баррель.

Таким образом, котировки нефти впервые за более чем три с половиной года превысили психологическую отметку в 100 долларов.

Резкое удорожание энергоносителя происходит на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке и рисков мирового нефтяного рынка.

Увеличение стоимости нефти может повлиять на цены на топливо и инфляционные процессы во многих странах мира.

Напомним, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предупредил, что из-за вероятной блокировки Ираном ключевой нефте-газовой транзитной артерии, идущей через Ормузский пролив, добычу нефти на Ближнем придется сократить. Следовательно , будет уменьшено производство горючего, что приведет к его реальному дефициту.

Как война на Ближнем Востоке влияет на рынок горючего

Напомним, после начала военной олперации США и Израиля на Ближнем Востоке Иран объявил о закрытии Ормузского пролива, угрожая атаковать суда, которые отважатся туда зайти.

Крупнейшие экономики Азии столкнулись с энергетическим кризисом, заставляющим правительства приостанавливать экспорт горючего и открывать стратегические резервы.

Война на Ближнем Востоке уже ощутимо влияет на рынки Европы. В Германии цены на бензин резко выросли – на отдельных заправках они превысили 2,4 евро за литр.