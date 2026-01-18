Цена удивит: какой популярный продукт подорожает

Сливочное масло подорожает / © unsplash.com

Реклама

Украинцы продолжат испытывать ценовое давление в 2026 году. Основные продукты прибавят в цене.

Об этом сообщил экономист Владимир Чиж в комментарии изданию Новости.LIVE.

Что касается сливочного масла, то за 2025 год продукт показал удорожание примерно на 34% — до 107-110 грн за пачку весом 180-200 г. Нынешние средние цены могут подняться до 125-135 грн за упаковку, то есть ориентировочно на 12-15%.

Реклама

«Это, с одной стороны, отражает тенденцию к постепенному удорожанию молочных продуктов в мире, с другой — затраты на электроэнергию, которые несут производители в условиях постоянного отключения света», — подчеркнул Владимир Чиж.

Ранее сообщалось, что в Украине подорожала свекла. Какие цены читайте в новости.