"Цена в директ" может исчезнуть: налоговая возьмется за теневой бизнес в соцсетях

Налоговая проверит инстаграмм-бизнесы / © Unsplash

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Государственная налоговая служба возьмется за детенизацию бизнеса в соцсетях и мессенджерах. Есть шанс, что украинцы в социальных сетях больше не увидят товаров с надписью «цена в директ».

Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

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Налоговая будет искать теневой бизнес в соцсетях: подробности

Налоговики планируют тщательно анализировать публичные страницы и каналы в TikTok, Instagram, Telegram, Viber и WhatsApp. Цель — выявить предпринимателей, которые работают без использования РРО или ПРРО, фиксировать аномалии в деятельности уже зарегистрированного бизнеса и определять рисковых плательщиков для дальнейших проверок.

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Отдельное внимание будет уделяться тем, кто продает товары или предоставляет услуги через интернет без официальной регистрации.

Выявлять таких торговцев ГНС будет совместно с Национальной полицией. Сначала с нарушителями будут проводить разъяснительную работу, а в случае игнорирования требований закона — будут штрафовать и обязывать легализовать дело.

Соответствующие решения принял парламентский Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике в рамках комплексной программы по детенизации экономики.

В августе ГНС уже отчиталась перед Комитетом о выполнении первых поручений по этому направлению.

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В Украине по-новому будут искать скрытые доходы

Напомним, правительство готовит усиление контроля за теневой экономикой из-за запуска системы автоматического анализа финансовых операций, расходов и покупок граждан.

Государственные органы будут сопоставлять официальные доходы с покупкой недвижимости, авто или драгоценностей, а банки будут передавать данные о подозрительных транзакциях. В случае выявления существенных расхождений налоговая сможет инициировать проверку физического лица за последние 7 лет.

Особое внимание попадут неоформленные предприниматели в сфере услуг — репетиторы, мастера, арендодатели, компании с зарплатами в конвертах и онлайн-продавцы, которые принимают оплату на личные карточки.

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