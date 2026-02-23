Цена войны растет: сколько сотен миллиардов нужно на восстановление Украины

Восстановление Украины после полномасштабной войны / © ТСН.ua

Реклама

Восстановление экономики Украины в течение следующего десятилетия потребует около 588 млрд долларов, что на 12% больше, чем оценивалось ранее.

Об этом говорится в совместном отчете Всемирного банка, ООН, Европейской комиссии и правительства Украины, обнародованном в канун четвертой годовщины полномасштабного вторжения России, передает Reuters.

Оценка охватывает период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2025-го. Рост суммы объясняют, в частности, масштабными разрушениями энергетической инфраструктуры – их объем за год вырос на 21%. В то же время в исследование не включены последствия новых атак РФ на энергосистему в январе-феврале 2026 года.

Реклама

По данным отчета, прямой ущерб Украине уже составляет 195 млрд долларов, что почти на 11% больше, чем в предварительной оценке. Больше всего пострадали жилищный фонд, транспорт и энергетика.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила, что общая сумма восстановления почти в три раза превышает прогнозируемый номинальный ВВП страны в 2025 году. Она подчеркнула, что, несмотря на постоянные атаки на инфраструктуру, украинцы демонстрируют устойчивость, а бизнес продолжает работать.

Наибольшие потери зафиксированы в жилом секторе: повреждены или разрушены около 14% жилья на сумму примерно 61 млрд долларов. В транспортной сфере ущерб оценивается более чем в 40 млрд долларов, в энергетике — около 25 млрд долларов.

Социально-экономические потери, включая сокращение рабочих мест и остановку бизнесов, составляют 667 млрд долларов, что на 13% больше, чем в прошлом.

Реклама

Война также повлекла за собой масштабный гуманитарный кризис. По состоянию на конец 2025 года более 6 млн. украинцев находятся за границей как беженцы, еще 4,6 млн. остаются внутренне перемещенными. В то же время, реальный ВВП Украины сейчас на 21% ниже, чем до полномасштабной войны.

В отчете отмечается, что около 40% потребностей в восстановлении могут покрыть частные инвестиции при проведении реформ, которые будут способствовать развитию аграрного сектора, промышленности и туризма.

Эксперты также отмечают, что ключевым ресурсом для восстановления остаются люди. Важными направлениями станут возвращение беженцев, реинтеграция ветеранов и расширение участия женщин в рынке труда.