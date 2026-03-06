Цена земли в Украине резко выросла почти в два раза: детали

Цены на землю в Украине / © pixabay.com

Реклама

Рынок сельскохозяйственных земель в Украине пересек отметку в миллион гектаров и продемонстрировал резкое подорожание. Средняя стоимость гектара с момента открытия рынка выросла на 96% и на начало 2026 года достигла 64 631 грн (1 501 доллар).

Такие данные по состоянию на 3 марта 2026 года обнародовал Государственный земельный кадастр.

С 1 июля 2021 года по 3 марта 2026-го в Украине заключили 334 803 сделки купли-продажи земли общей площадью 1,001 млн гектаров. Наибольшее количество сделок купли-продажи зафиксировано в Сумской области — 32 396, Полтавской — 31 478 и Винницкой — 27 970. Наименее активным рынок был в Волынской области (1 307 сделок), Ровенской (1 352) и Запорожской (2 479).

Реклама

Председатель Госгеокадастра Дмитрий Макаренко отметил, что рынок развивался стабильно, несмотря на военные шоки. По его словам, отмена моратория не вызвала социального или экономического напряжения, а объемы земель, которые вошли в оборот, составляют лишь около 3% от общей площади сельхозугодий — показатель, характерный для консервативных европейских моделей.

Он также отметил, что прогнозы относительно массовой распродажи земель после отмены моратория не оправдались. В экономическом обороте находится один миллион гектаров, а это всего 5,8% земель, которые ранее были под мораторием, большинство из них все еще арендованы. Даже во время войны рынок поддерживали развитие агросектора, рост его доли в ВВП, интерес инвесторов и допуск юридических лиц к покупке земли с 2024 года.

В Госгеокадастре прогнозируют, что в 2026 году рынок сохранит положительную динамику: средняя цена гектара продолжит расти, а количество сделок будет увеличиваться как в регионах, так и в целом по стране.

Напомним, в то же время на украинских АЗС в течение последних нескольких дней стремительно повысились цены на бензин и дизтопливо — они выросли на несколько гривен.