Цены на топливо 5 октября / © pixabay.com

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В начале октября средняя стоимость литра топлива марки А-95 на украинских заправках начала колебаться в пределах 90 грн., а дизель обходится водителям примерно в 99,2 грн./л. Именно такие цены определили АЗС по состоянию на утро 5 октября. Детальнее рассказываем о ценах на всех украинских заправках.

Об этом сообщает «Главком».

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Цены на топливо 5 октября: сколько стоит бензин, дизель и газ

Самым дорогим традиционно остается топливо на SOCAR. Большинство украинских заправок сохранило ценники на уровне 4 октября, поэтому существенного удорожания за ночь не произошло.

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Единственное, это «Укрнафта», где утром улучшенный А-95+ подорожал сразу на 3 грн/литр и теперь за него придется платить 91,90 грн за литр.

Заметно дешевле цены на заправках «БРСМ-Нафта» и KLO.

UPG : А95 — 88,90; А95+ — 91,90; ДТ — 97,90; ДТ+ — 99,90; А100 — 99,90; Газ — 43,90.

«ОККО» : А95 — 92,90; А95+ — 95,90; ДТ — 99,90; ДТ+ — 102,90; А100 — 102,90; Газ — 45,50.

WOG : А95 — 92,90; А95+ — 95,90; ДТ — 99,90; ДТ+ — 102,90; А100 — 102,90; Газ — 45,50.

KLO : А95 — 85,90; А95+ — 94,60; ДТ — 98,80; ДТ+ — 100,90; А100 — 99,90; А92 — 84,50; Газ — 44,90.

SOCAR : А95 — 94,90; А95+ — 97,90; ДТ — 103,00; ДТ+ — 104,00; А100 — 104,00; Газ — 45,50.

«Укрнафта» : А95 — 88,90; А95+ — 91,90; ДТ — 97,90; ДТ+ — 99,90; А92 — 86,90; Газ — 42,90.

«БРСМ-Нафта«: А95 — 85,99; ДТ — 96,99; Газ — 42,49.

Так, разница между самым дешевым А-95 на KLO за 85,90 грн/л и самым дорогим на SOCAR за 94,90 грн/л уже составляет 9 грн на каждом литре.

По дизелю разрыв цен также огромен — более 6 грн/л, если сравнивать сети SOCAR и «БРСМ-Нафта».

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Сети «ОККО» и WOG сегодня держат одинаковые ценники на все виды топлива.

Зимой дизель может сильно подорожать

Напомним, в феврале 2027 года стоимость дизеля в Украине может существенно возрасти. По словам генерального директора группы компаний Prime Group и топливного эксперта Дмитрия Леушкина, по оптимистическому прогнозу цена достигнет 115–120 грн за литр, а бензин будет стоить ориентировочно на 10 грн дешевле.

В случае ориентации на текущие европейские ценники и худшее развитие событий дизель может подорожать до 140–145 грн/л, хотя такой сценарий специалист считает менее реалистичным.

Ключевыми факторами влияния на стоимость топлива эксперт называет цены на нефть, котировки гривны, уровень налогов и повышение акцизов, а также общую ситуацию на мировом рынке, включая войны. Сейчас цены в Украине держатся на уровне европейских показателей полугодовой давности.

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