Ценопад на заправках: как изменилась стоимость бензина, дизеля и автогаза 19 июня

АЗС / © Associated Press

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Крупнейшие украинские сети АЗС пересмотрели стоимость горючего 19 июня. В частности, Socar, UPG и ОKKO снизили цены на дизель и автогаз на 1-2 грн.

Об этом сообщает «Главком».

Средняя цена бензина А-95 на украинском рынке составляет примерно 76,07 грн за литр. Дизельное горючее в среднем продается по 82,33 грн за литр.

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Самые высокие цены на бензин и дизель зафиксированы в сетях OKKO, WOG и SOCAR, в то время как самое доступное топливо предлагают «Укрнафта» и «БРСМ-Нафта».

Цены на топливо сегодня, 19 июня 2026 года

UPG

А95 — 73,9 грн

А95+ — 75,9 грн

ГП — 77,9 грн

ДП+ — 79,9 грн

А100 — 84,9 грн

А92 — нет

Газ — 40,9 грн

OKKO

А95 — 78,9 грн

А95+ — 78,9 грн

ГП — 82,9 грн

ДП+ — 85,9 грн

А100 — 88,9 грн

А92 — нет

Газ — 43,9 грн

WOG

А95 — 78,9 грн

А95+ — 81,9 грн

ГП — 82,9 грн

ДП+ — 85,9 грн

А100 — 88,9 грн

А92 — нет

Газ — 43,9 грн

KLO

А95 — 70,9 грн

А95+ — 75,4 грн

ГП — 80,9 грн

ДП+ — 83,4 грн

А100 — 82,5 грн

А92 — 67,9 грн

Газ — 42,4 грн

SOCAR

А95 — 78,9 грн

А95+ — 82,9 грн

ГП — 84,9 грн

ДП+ — 87,9 грн

А100 — 88,9 грн

А92 — нет

Газ — 45,9 грн

«Укрнафта»

А95 — 73,9 грн

А95+ — 73,9 грн

ГП — 77,9 грн

ДП+ — 77,9 грн

А100 — нет

А92 — 69,9 грн

Газ — 40,9 грн

«БРСМ-Нафта»

А95 — 72,99 грн

А95+ — нет

ГП — 79,99 грн

ДП+ — нет

А100 — нет

А92 — нет

Газ — 43,49 грн

К слову, по мнению финансового аналитика Алексея Куща, снижение мировых цен на нефть не повлечет за собой удешевление горючего в Украине. По словам эксперта, сети АЗС держат высокие цены, чтобы компенсировать предидущие убытки. Дополнительными факторами, препятствующими снижению стоимости, является девальвация гривны, военные риски для логистики и неопределенность на рынке. Кущ предупредил, что завышенные цены на АЗС будут сохраняться долго или даже навсегда.

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