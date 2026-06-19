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Ценопад на заправках: как изменилась стоимость бензина, дизеля и автогаза 19 июня
Рынок горючего в Украине демонстрирует изменения. Стоимость дизеля и автогаза пошла вниз.
Крупнейшие украинские сети АЗС пересмотрели стоимость горючего 19 июня. В частности, Socar, UPG и ОKKO снизили цены на дизель и автогаз на 1-2 грн.
Об этом сообщает «Главком».
Средняя цена бензина А-95 на украинском рынке составляет примерно 76,07 грн за литр. Дизельное горючее в среднем продается по 82,33 грн за литр.
Самые высокие цены на бензин и дизель зафиксированы в сетях OKKO, WOG и SOCAR, в то время как самое доступное топливо предлагают «Укрнафта» и «БРСМ-Нафта».
Цены на топливо сегодня, 19 июня 2026 года
UPG
А95 — 73,9 грн
А95+ — 75,9 грн
ГП — 77,9 грн
ДП+ — 79,9 грн
А100 — 84,9 грн
А92 — нет
Газ — 40,9 грн
OKKO
А95 — 78,9 грн
А95+ — 78,9 грн
ГП — 82,9 грн
ДП+ — 85,9 грн
А100 — 88,9 грн
А92 — нет
Газ — 43,9 грн
WOG
А95 — 78,9 грн
А95+ — 81,9 грн
ГП — 82,9 грн
ДП+ — 85,9 грн
А100 — 88,9 грн
А92 — нет
Газ — 43,9 грн
KLO
А95 — 70,9 грн
А95+ — 75,4 грн
ГП — 80,9 грн
ДП+ — 83,4 грн
А100 — 82,5 грн
А92 — 67,9 грн
Газ — 42,4 грн
SOCAR
А95 — 78,9 грн
А95+ — 82,9 грн
ГП — 84,9 грн
ДП+ — 87,9 грн
А100 — 88,9 грн
А92 — нет
Газ — 45,9 грн
«Укрнафта»
А95 — 73,9 грн
А95+ — 73,9 грн
ГП — 77,9 грн
ДП+ — 77,9 грн
А100 — нет
А92 — 69,9 грн
Газ — 40,9 грн
«БРСМ-Нафта»
А95 — 72,99 грн
А95+ — нет
ГП — 79,99 грн
ДП+ — нет
А100 — нет
А92 — нет
Газ — 43,49 грн
К слову, по мнению финансового аналитика Алексея Куща, снижение мировых цен на нефть не повлечет за собой удешевление горючего в Украине. По словам эксперта, сети АЗС держат высокие цены, чтобы компенсировать предидущие убытки. Дополнительными факторами, препятствующими снижению стоимости, является девальвация гривны, военные риски для логистики и неопределенность на рынке. Кущ предупредил, что завышенные цены на АЗС будут сохраняться долго или даже навсегда.