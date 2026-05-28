Ценовой разрыв на АЗС впечатляет: сколько стоят бензин, дизель, автогаз 28 мая
Цены на топливо в Украине остаются стабильными, однако зафиксированы точечные изменения стоимости сжиженного газа.
Украинские сети АЗС обновили цены на топливо по состоянию на 28 мая. Большинство компаний удержали стабильные тарифы, однако одна из сетей снизила цену на автогаз.
Об этом сообщает «Главком».
По состоянию на 28 мая средняя цена бензина А-95 на украинских АЗС достигает примерно 76,7 грн за литр, тогда как дизельное топливо в среднем продается по 87,35 грн за литр.
Самые высокие цены на бензин и дизель зафиксированы в сетях ОKKO, WOG и Socar. В то же время самое доступное топливо предлагают «Укрнафта» и «БРСМ-Нафта».
Цены на топливо сегодня, 28 мая 2026 года
UPG
Бензин А95 — 76,40 грн/л
Бензин А95+ — 78,40 грн/л
ДТ — 85,90 грн/л
ДП+ — 87,90 грн/л
Бензин А100 — 84,90 грн/л
Газ — 45,90 грн/л
ОККО
Бензин А95 — 79,90 грн/л
Бензин А95+ — 82,90 грн/л
ДТ — 89,90 грн/л
ДП+ — 92,90 грн/л
Бензин А100 — 89,90 грн/л
Газ — 47,90 грн/л
WOG
Бензин А95 — 79,90 грн/л
Бензин А95+ — 82,90 грн/л
ДТ — 89,90 грн/л
ДП+ — 92,90 грн/л
Бензин А100 — 89,90 грн/л
Газ — 47,90 грн/л
KLO
Бензин А95 — 71,90 грн/л
Бензин А95+ — 79,70 грн/л
ДТ — 85,40 грн/л
ДП+ — 87,90 грн/л
Бензин А100 — 83,50 грн/л
Бензин А92 — 68,90 грн/л
Газ — 44,50 грн/л
SOCAR
Бензин А95 — 79,90 грн/л
Бензин А95+ — 83,90 грн/л
ДТ — 89,90 грн/л
ДП+ — 92,90 грн/л
Бензин А100 — 89,90 грн/л
Газ — 47,90 грн/л
«Укрнафта»
Бензин А95 — 74,90 грн/л
Бензин А95+ — 76,90 грн/л
ДТ — 86,90 грн/л
ДТ+ — 88,90 грн/л
Бензин А92 — 69,90 грн/л
Газ — 45,90 грн/л
«БРСМ-Нафта»
Бензин А95 — 73,99 грн/л
ДТ — 82,99 грн/л
Газ — 44,99 грн/л
Напомним, ранее экономист Олег Устенко предупредил, что стоимость бензина А-95 может превысить 90 грн/л и расти дальше из-за кризиса в Персидском заливе, который спровоцировал скачок мировых цен на нефть. Стабилизировать ситуацию и снизить цены на топливо может разблокировка Ормузского пролива, где сейчас заблокировано 10-15% мирового суточного потребления нефти, а также выход на рынок новых поставщиков, в частности Венесуэлы и стран Африки.