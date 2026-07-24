Ценовой удар на АЗС: сколько стоят бензин, дизель, автогаз 24 июля

АЗС / © Unsplash

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В Украине 24 июля зафиксировано очередное подорожание на рынке горючего. Ведущие сети АЗС пересмотрели ценники бензина, дизеля и автогаза, установив новые тарифы для водителей.

Об этом сообщает «Главком».

Существеннее всего возросла стоимость дизельного горючего и премиальных марок — у некоторых операторов они прибавили до 2 грн за литр. В то же время, ряд сетей поднял цены на бензины А-95, А-95+, А-100, А-92 и автогаз на 1 грн/л.

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В частности, в «Укрнафте» все виды горючего подорожали на 2 грн/л, а цена автогаза выросла на 50 коп./л.

Средняя стоимость бензина А-95 составляет около 80,41 грн за литр, тогда как дизельное топливо в среднем стоит 84,86 грн/л.

Дороже всего бензин и дизельное топливо продают сети OKKO, WOG и Socar. В то же время, самые низкие цены на топливо традиционно можно найти на АЗС «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта».

Цены на топливо сегодня, 24 июля 2026 года

UPG

A95: 78,90

A95+: 80,90

ГП: 83,90

ДТ+: 85,90

A100: 88,90

A92:

Газ: 40,90

OKKO

A95: 82,90

A95+: 85,90

ГП: 86,90

ДТ+: 89,90

A100: 92,90

A92:

Газ: 41,90

WOG

A95: 82,90

A95+: 85,90

ГП: 87,40

ДТ+: 90,40

A100: 92,90

A92:

Газ: 41,90

KLO

A95: 79,40

A95+: 82,20

ГП: 85,5

ДТ+: 87,90

A100: 90,2

A92: 76,20

Газ: 41,90

SOCAR

A95: 83,90

A95+: 86,90

ГП: 86,90

ДТ+: 89,90

A100: 93,90

A92:

Газ: 41,90

«Укрнафта»

A95: 79,90

A95+: 82,90

ГП: 82,40

ДТ+: 84,40

A100:

A92: 77,90

Газ: 39,90

«БРСМ-Нафта»

A95: 74,99

A95+:

ГП: 79,99

ДП+:

A100:

A92:

Газ: 38,49.

К слову, аналитик консалтинговой компании «Нафторинок» Александр Сиренко считает, что, несмотря на скачок мировых цен на нефть и подорожание дизеля на бирже, дефицита горючего в Украине не будет, потому что компании контрактуют ресурсы заранее. Чтобы избежать цены 100 грн за литр, правительство может временно снизить налоги или ввести гибкий акциз.

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