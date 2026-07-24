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Ценовой удар на АЗС: сколько стоят бензин, дизель, автогаз 24 июля
В Украине больше всего выросли цены на дизель и премиальные марки.
В Украине 24 июля зафиксировано очередное подорожание на рынке горючего. Ведущие сети АЗС пересмотрели ценники бензина, дизеля и автогаза, установив новые тарифы для водителей.
Об этом сообщает «Главком».
Существеннее всего возросла стоимость дизельного горючего и премиальных марок — у некоторых операторов они прибавили до 2 грн за литр. В то же время, ряд сетей поднял цены на бензины А-95, А-95+, А-100, А-92 и автогаз на 1 грн/л.
В частности, в «Укрнафте» все виды горючего подорожали на 2 грн/л, а цена автогаза выросла на 50 коп./л.
Средняя стоимость бензина А-95 составляет около 80,41 грн за литр, тогда как дизельное топливо в среднем стоит 84,86 грн/л.
Дороже всего бензин и дизельное топливо продают сети OKKO, WOG и Socar. В то же время, самые низкие цены на топливо традиционно можно найти на АЗС «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта».
Цены на топливо сегодня, 24 июля 2026 года
UPG
A95: 78,90
A95+: 80,90
ГП: 83,90
ДТ+: 85,90
A100: 88,90
A92:
Газ: 40,90
OKKO
A95: 82,90
A95+: 85,90
ГП: 86,90
ДТ+: 89,90
A100: 92,90
A92:
Газ: 41,90
WOG
A95: 82,90
A95+: 85,90
ГП: 87,40
ДТ+: 90,40
A100: 92,90
A92:
Газ: 41,90
KLO
A95: 79,40
A95+: 82,20
ГП: 85,5
ДТ+: 87,90
A100: 90,2
A92: 76,20
Газ: 41,90
SOCAR
A95: 83,90
A95+: 86,90
ГП: 86,90
ДТ+: 89,90
A100: 93,90
A92:
Газ: 41,90
«Укрнафта»
A95: 79,90
A95+: 82,90
ГП: 82,40
ДТ+: 84,40
A100:
A92: 77,90
Газ: 39,90
«БРСМ-Нафта»
A95: 74,99
A95+:
ГП: 79,99
ДП+:
A100:
A92:
Газ: 38,49.
К слову, аналитик консалтинговой компании «Нафторинок» Александр Сиренко считает, что, несмотря на скачок мировых цен на нефть и подорожание дизеля на бирже, дефицита горючего в Украине не будет, потому что компании контрактуют ресурсы заранее. Чтобы избежать цены 100 грн за литр, правительство может временно снизить налоги или ввести гибкий акциз.