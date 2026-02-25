Ценовые качели на рынке: в Украине резко дешевеет популярный овощ

В Украине резко подешевела свекла / © pixabay.com

На украинском рынке неожиданно упали цены на столовую свеклу. Основной причиной такого удешевления стало резкое увеличение предложения корнеплодов, ведь местные производители массово распродают свои запасы из хранилищ.

Об этом пишет EastFruit.

Почему цены пошли вниз

Сейчас украинские аграрии готовы отгружать столовую свеклу по 5-10 гривен за килограмм, что в среднем на 12% дешевле недели назад. Главная проблема заключается в перебоях с электроэнергией, из-за которых качество продукции в хранилищах мелких хозяйств стремительно падает. Именно это заставляет фермеров как можно быстрее сбывать товар.

В то же время крупные хозяйства, достаточно обеспеченные генераторами, решили приостановить продажи, ожидая уменьшения предложения на рынке. Хотя сегодня свекла стоит в среднем на 59% дешевле, чем год назад, эксперты предупреждают о возможном кардинальном изменении ситуации.

"Поскольку урожай столовой свеклы в этом сезоне был достаточно скромным, и запасы качественной продукции в хозяйствах также достаточно ограничены", - отмечают аналитики.

Удорожание других овощей борщового набора

На фоне удешевления свеклы другие базовые овощи предпочтительно прибавляют в цене. В частности, с начала февраля стремительно дорожает картофель — сейчас его предлагают от 7 до 14 гривен за килограмм, что на 17% дороже чем неделей ранее. Анализ рынка свидетельствует, что запасы качественного картофеля в хранилищах быстро сокращаются, а из-за продолжительных дождей при сборе урожая 2025 года овощ имеет плохую лежкость и быстро портится.

Самой нестабильной позицией в овощной корзине внутри февраля 2026 года стала морковь. Из-за резкого уменьшения количества объявлений от продавцов и сокращения запасов этот корнеплод начал активно прибавлять в цене, отмечают аналитики.

Белокочанная капуста также удерживает стабильно высокие позиции в рейтингах продаж. Хотя предложение на рынке постоянно растет, активный спрос среди покупателей полностью компенсирует это и не дает стоимости этого популярного овоща снизиться.

Кроме того, существенное влияние на рынок оказывает и тепличный сектор. Специалисты фиксируют рост цен на свежие огурцы нового оборота и чеснок из-за ограниченного количества предложений, и только зеленый лук пока продемонстрировал удешевление.