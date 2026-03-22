Ценовые качели на рынке: в Украине стремительно дорожает самый популярный весенний овощ

В последнюю декаду марта 2026 года на украинском рынке стремительно выросла стоимость тепличных огурцов. Из-за пасмурной и холодной погоды местные комбинаты существенно сократили объемы сбора урожая, что на фоне высокого покупательского спроса привело к удорожанию овоща сразу на 10% всего за одну неделю.

О ценовой динамике и причинах сокращения предложения на рынке новых овощей сообщают аналитики профильного проекта EastFruit.

Сколько сейчас стоят огурцы

По данным экспертов, украинские производители отгружают тепличные огурцы в диапазоне от 135 до 175 грн/кг. Помимо внутренних погодных факторов ситуацию усложняет еще и то, что поставки овощей из Турции упали до сезонного минимума. Это позволяет местным фермерам с уверенностью повышать цены.

Если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году, то сейчас тепличные огурцы в Украине стоят в среднем на 34% дороже. Впрочем, у участников рынка и утешительный прогноз: как только погода улучшится, местные теплицы увеличат предложение, и цены могут пойти на спад.

Ранее сообщалось, что на рынке также наблюдается существенный дефицит тепличных томатов . Из-за ограниченного турецкого импорта помидоры сейчас реализуют в пределах 120–140 грн/кг, что на 45% дороже, чем в марте прошлого года. Однако аналитики ожидают, что в ближайшее время новые партии товара насытят рынок и остановят рост цен.

В то же время есть стремительно дешевеющие овощи. В частности, цены на столовую свеклу упали до 5–10 гривен за килограмм. Это связано с тем, что мелкие фермеры массово распродают запасы из хранилищ из-за перебоев с электроэнергией и невозможности долго хранить урожай, в то время как крупные хозяйства с генераторами приостановили продажи в ожидании лучших цен.