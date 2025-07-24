Ценовые ограничения искусственно сдерживают рынок и создают дефицит - "Укргидроэнерго"

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Такую позицию высказала компания "Укргидроэнерго" в комментарии ExPro.

В государственной компании положительно оценивают инициативу НКРЭКУ по пересмотру прайс-кепов, в частности — в вечерние часы, когда спрос на электроэнергию самый большой.

"Позиция Общества состоит в том, что предельные цены, или так называемые "прайс-кепы", по своей сути не должны искусственно влиять на формирование рыночных цен. Их назначение - предотвращать необоснованные ценовые скачки, а не ограничивать реальную стоимость электрической энергии в условиях рыночного спроса и предложения", - заявили в "Укргидроэнерго".

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В компании отмечают, что нынешний уровень прайс-кепов фактически блокирует работу рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка в пиковые часы. Это приводит к искусственному дефициту – генерация не заинтересована покрывать спрос по заниженным ценам, а импорт становится экономически невыгодным.

"В критические моменты дефицит приходится перекрывать аварийной помощью – это самый дорогой и нестабильный инструмент", – добавляют в компании.

Также указывается, что пересмотр граничных цен позволит активнее привлекать импорт в часы недостатка внутреннего поколения.

"Это создаст необходимые экономические стимулы для увеличения объемов импорта в периоды, когда внутреннее производство не может полностью удовлетворить спрос", - пояснили в "Укргидроэнерго".

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Ранее глава Подкомитета ВРУ по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб заявила, что поддерживает инициативу НКРЭКУ по пересмотру предельных цен в вечерние часы.