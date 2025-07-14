Цены бьют рекорды: как изменилась стоимость еды в Украине за год

Продукты / © Pixabay

Реклама

Цены на продукты в Украине стремительно растут, несмотря на всеобщее замедление инфляции. По данным Государственной службы статистики, в июне 2025 года инфляция в годовом исчислении составила 14,3%, однако пищевая инфляция была значительно выше — 23,2%.

Об этом сообщает Госстат.

Больше всего за последние 12 месяцев подорожали овощи, фрукты, яйца, растительное масло и мясо.

Реклама

Что выросло в цене больше всего

Яблоки: +195,5% — с 26,9 грн/кг до 79,5 грн/кг

Капуста белокочанная: +149,6% — с 11,3 грн/кг до 28,2 грн/кг

Морковь: +67% — с 29,7 грн/кг до 49,7 грн/кг

Яйца: +62,7% — с 33,0 грн/десяток до 53,6 грн

Лук репчатый: +61,5% — с 30,6 грн/кг до 49,4 грн/кг

Масло подсолнечное: +37,2% — с 58,8 грн/л до 80,6 грн/л

Куриное филе: +35,8% — со 158,0 грн/кг до 214,6 грн/кг

Масло сливочное (200 г): +36,8% — с 75,4 грн до 103,1 грн

Другие продукты также не остались без изменений:

Мука пшеничная: +30,4% — 23,7 грн/кг

Сахар: +25,8% — 39,1 грн/кг

Птица (тушки): +22,2% — 113,6 грн/кг

Свинина: +11,3% — 323,3 грн/кг

Говядина: +9,9% — 295,6 грн/кг

Хлеб из муки первого сорта: +23,8% — 53,6 грн/кг

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный: +24,6% — 47,9 грн/кг

Что выросло меньше всего

Рис: +4,7% — 54,8 грн/кг

Гречка: +5,5% — 67,4 грн/кг

Молоко пастеризованное (2,6% жирности): +6,8% — 41,7 грн/л

Батон: +8,6% — 23,7 грн/шт

Рост цен на базовые продукты питания серьезно сказывается на бюджете украинцев.

Экономисты объясняют такую ситуацию несколькими факторами: последствия войны, разрушение логистики, снижение урожайности, рост стоимости импортных составляющих, а также всеобщая девальвация гривны.

Во второй половине 2025 ожидается сохранение умеренной инфляции. В то же время, цены на продукты вряд ли вернутся к уровню 2024 года — эксперты советуют готовиться к сохранению высокой стоимости продуктов по крайней мере до начала 2026 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что цены на продукты в Украине приближаются к мировым, украинцы тратят на питание до 40% доходов — гораздо больше, чем в Европе, из-за высокого НДС и отсутствия достаточных дотаций для фермеров.

Реклама

В Украине наблюдается устойчивый рост цен на мясо птицы. С начала года оно подорожало на 7%, а по сравнению с апрелем прошлого года — на 11,5%.