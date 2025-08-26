Цены бьют рекорды: популярная ягода снова подорожала

Лохина / © Pexels

В Украине зафиксировали новый скачок стоимости голубики — цены на ягоду поднимаются уже третью неделю подряд.

Об этом сообщили эксперты проекта EastFruit.

Аналитики объясняют рост сокращением предложения и устойчивым спросом на рынке. Производители ранних и средних сортов завершили сезон продаж, поэтому на рынке осталась только голубика поздних сортов. Это позволило садоводам повысить стоимость продукции до 170-240 грн/кг ($4,12-5,82/кг), что на 14% дороже, чем неделю назад.

По подсчетам экспертов, нынешняя цена на голубику на 53% превышает прошлогодний уровень за этот же период. Участники рынка прогнозируют дальнейшее подорожание ягоды.

