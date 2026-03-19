Цены могут "выстрелить": НБУ предупредил о новом витке инфляции

В ближайшие месяцы инфляция в Украине может превысить предварительные прогнозы из-за внешних факторов, в частности, подорожания энергоресурсов.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный, передает корреспондент Укринформа.

«Война на Ближнем Востоке привела к существенному удорожанию нефтепродуктов и газа, что уже отражается на внутренних ценах в Украине. Как следствие, траектория инфляции в ближайшие месяцы с высокой вероятностью будет несколько выше, чем предполагалось», - отметил он.

По словам Пышного, сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития ситуации, что также влияет на экономические ожидания.

По данным НБУ, в феврале инфляция после длительного замедления снова начала расти и достигла 7,6% в годовом исчислении. В то же время, базовая инфляция осталась стабильной — на уровне 7,0%.

«Рост цен на горючее, услуги и сырые продукты был несколько быстрее, чем ожидалось, в то время как обработанные продукты дорожали медленнее», — объяснил глава НБУ.

Он также указал на ухудшение инфляционных ожиданий населения, что связано с ситуацией в энергетике и удорожанием товаров первой необходимости.

Вместе с тем, в Нацбанке считают, что ситуация может стабилизироваться.

«Ситуация в энергосекторе в последние недели улучшилась, что должно ограничить ценовое давление. НБУ и дальше будет обеспечивать стабильность валютного рынка и привлекательность гривневых инструментов», — подчеркнул Пышный.

Давление на гривну, курс валют и риски для экономики

Параллельно с инфляционными рисками в Украине растет давление на валютный рынок. По оценкам экономистов, гривна слабеет под влиянием как внешних, так и внутренних факторов.

Среди ключевых причин называют войну на Ближнем Востоке, укрепляющую доллар и повышающую цены на энергоресурсы, а также задержку международной финансовой помощи. В частности, часть крупного пакета поддержки от ЕС еще заблокирована.

Кроме того, ситуацию усложняют политические споры в Верховной Раде.

На этом фоне эксперты прогнозируют дальнейший рост курса валют. По некоторым оценкам, доллар на наличном рынке может приблизиться к 45 гривнам, а евро — превысить 50 гривен.

Национальный банк уже активно вмешивается в ситуацию. Только за одну неделю марта регулятор продал на межбанковском рынке более 1 млрд долларов для сдерживания колебаний. Всего с начала года на эти цели направлено более 8 млрд. долларов из резервов.

Тем не менее, гривна продолжает постепенно терять позиции. С начала года курс доллара вырос почти на 2 гривны.

Экономисты подчеркивают: девальвация сейчас контролируема, однако она напрямую влияет на инфляцию. Более дорогой импорт, энергоносители и логистика автоматически подталкивают цены вверх.