Цены на 14 июля: какие сети продают дешевле всех

АЗС / © pixabay.com

Реклама

Крупнейшие сети автозаправочных станций Украины обнародовали актуальные цены на топливо на 14 июля. По сравнению с предыдущим днем, стоимость бензина, дизельного горючего и автогаза осталась без изменений.

Об этом пишет «Главком».

Где дороже всего заправляться

Средняя цена бензина А-95 в Украине составляет 75,84 грн/литр, а дизельного горючего — 76,81 грн/литр.

Реклама

Дороже всего бензин и дизель традиционно продают сети OKKO, WOG и SOCAR. Там литр бензина А-95 стоит 78,90 грн, а дизельного горючего — от 79,90 до 80,90 грн.

В каких сетях можно сэкономить

Самые низкие цены предлагают БРСМ-Нефть и Укрнефть.

На АЗС БРСМ-Нефть бензин А-95 стоит 70,99 грн за литр, дизельное топливо — 72,99 грн, а автогаз — 37,99 грн.

В то же время в Укрнафте литр бензина А-95 продают за 73,90 грн, дизель — за 74,90 грн, а газ — за 38,40 грн.

Реклама

Актуальные цены на топливо

По данным крупнейших сетей АЗС, цены по состоянию на 14 июля выглядят так:

UPG — А-95: 73,90 грн, дизель: 73,90 грн, газ: 38,40 грн;

OKKO-А-95: 78,90 грн, дизель: 79,90 грн, газ: 41,90 грн;

WOG-А-95: 78,90 грн, дизель: 79,90 грн, газ: 41,90 грн;

KLO-А-95: 75,40 грн, дизель: 74,20 грн, газ: 38,90 грн;

SOCAR-А-95: 78,90 грн, дизель: 80,90 грн, газ: 41,90 грн;

Укрнефть — А-95: 73,90 грн, дизель: 74,90 грн, газ: 38,40 грн;

БРСМ-Нефть — А-95: 70,99 грн, дизель: 72,99 грн, газ: 37,99 грн.

Рост цен на топливо в Украине — последние новости

Напомним, российские удары по АЗС могут заставить операторов перейти на мобильные станции, что приведет к потере прибыли от сопутствующих услуг (кофе, хот-доги и т.п.). По словам экономиста Алексея Куща, это может компенсироваться повышением цен на бензин и дизтопливо. Атаки направлены прежде всего на левобережье и юг Украины.

Также в конце июля в Украине может подорожать горючее. По прогнозу директора группы компаний Prime Дмитрия Леушкина, цены на бензин, дизельное горючее и автогаз могут вырасти на несколько гривен за литр. Об этом он заявил в эфире Вечер.LIVE.

По словам эксперта, ожидания дальнейшего удешевления нефти потеряли актуальность из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, что уже влияет на мировую логистику энергоносителей.

Реклама

Новости партнеров