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Цены на 14 июля: какие сети продают дешевле всех
Разница между самыми дорогими и дешевыми сетями составляет почти 8 гривен за литр.
Крупнейшие сети автозаправочных станций Украины обнародовали актуальные цены на топливо на 14 июля. По сравнению с предыдущим днем, стоимость бензина, дизельного горючего и автогаза осталась без изменений.
Об этом пишет «Главком».
Где дороже всего заправляться
Средняя цена бензина А-95 в Украине составляет 75,84 грн/литр, а дизельного горючего — 76,81 грн/литр.
Дороже всего бензин и дизель традиционно продают сети OKKO, WOG и SOCAR. Там литр бензина А-95 стоит 78,90 грн, а дизельного горючего — от 79,90 до 80,90 грн.
В каких сетях можно сэкономить
Самые низкие цены предлагают БРСМ-Нефть и Укрнефть.
На АЗС БРСМ-Нефть бензин А-95 стоит 70,99 грн за литр, дизельное топливо — 72,99 грн, а автогаз — 37,99 грн.
В то же время в Укрнафте литр бензина А-95 продают за 73,90 грн, дизель — за 74,90 грн, а газ — за 38,40 грн.
Актуальные цены на топливо
По данным крупнейших сетей АЗС, цены по состоянию на 14 июля выглядят так:
UPG — А-95: 73,90 грн, дизель: 73,90 грн, газ: 38,40 грн;
OKKO-А-95: 78,90 грн, дизель: 79,90 грн, газ: 41,90 грн;
WOG-А-95: 78,90 грн, дизель: 79,90 грн, газ: 41,90 грн;
KLO-А-95: 75,40 грн, дизель: 74,20 грн, газ: 38,90 грн;
SOCAR-А-95: 78,90 грн, дизель: 80,90 грн, газ: 41,90 грн;
Укрнефть — А-95: 73,90 грн, дизель: 74,90 грн, газ: 38,40 грн;
БРСМ-Нефть — А-95: 70,99 грн, дизель: 72,99 грн, газ: 37,99 грн.
Рост цен на топливо в Украине — последние новости
Напомним, российские удары по АЗС могут заставить операторов перейти на мобильные станции, что приведет к потере прибыли от сопутствующих услуг (кофе, хот-доги и т.п.). По словам экономиста Алексея Куща, это может компенсироваться повышением цен на бензин и дизтопливо. Атаки направлены прежде всего на левобережье и юг Украины.
Также в конце июля в Украине может подорожать горючее. По прогнозу директора группы компаний Prime Дмитрия Леушкина, цены на бензин, дизельное горючее и автогаз могут вырасти на несколько гривен за литр. Об этом он заявил в эфире Вечер.LIVE.
По словам эксперта, ожидания дальнейшего удешевления нефти потеряли актуальность из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, что уже влияет на мировую логистику энергоносителей.