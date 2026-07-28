Цены на арбузы резко упали: где в Украине продают самую дешевую ягоду

В Украине дешевеют арбузы / © Unsplash

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На украинских рынках начали массово появляться арбузы. Именно поэтому цены начали стремительно падать, поэтому арбуз уже можно найти дешевле 10 грн/кг. Предложение полосатой ягоды растет каждый день, поэтому заставляет продавцов активно сбрасывать ценники.

Об этом сообщают обозреватели «Столичного» рынка.

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В Украине резко дешевеет арбуз: какие цены

Утром во вторник, 28 июля, оптовые партии арбуза в столице продавали уже по 8 грн/кг, хотя еще накануне розница держалась отметки в 12 грн/кг.

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«Большая группа — это перекупаемые сразу фурой. Это оптовики, которые могут поставить во много точек в Киеве и в Киевской области. Они выкупают сразу фуру — сегодня цена была 8–9 грн/кг», — объясняет обозреватель.

От 100 кг арбузов можно взять по 10–12 грн/кг. Всё зависит от размеров ягод и сорта.

При этом розничная цена на арбуз на рынке накануне составила 12-13 грн/кг.

Самую масштабную площадку продажи арбузов в этом году обустроили на Столичном рынке.

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В регионах ситуация несколько отличается. На львовском рынке Шувар за полосатую ягоду сейчас просят в среднем 18 гривен за килограмм.

Впрочем, дешевеют арбузы и здесь, ведь только за выходные ценник просел с отметки 22,5 грн/кг. В этом году во Львове стартовали со значительно более высоких цен, чем в 2025-м, однако и динамика падения оказалась более быстрой.

Такую ощутимую разницу в стоимости между Киевом и Львовом объясняют банальной географией и логистикой. Основные бахчи страны сосредоточены на юге, поэтому пока в Киеве сохраняется высокий спрос, фермерам гораздо выгоднее везти товар сюда.

Когда украинцы должны платить налог за овощи с огорода

Напомним, украинцы могут продавать собственноручно выращенную сельхозпродукцию без уплаты налога, если соблюдают установленные Налоговым кодексом лимиты.

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Эта льгота распространяется на урожай, собранный или переделанный непосредственно физлицом на участках для садоводства, строительства и обслуживания жилого дома, дачного строительства, личного сельского хозяйства или на земельных паях.

Главное условие для освобождения доходов от продаж такой растениеводческой продукции от налогообложения — их общий годовой размер не должен превышать 12 минимальных заработных плат, установленных на 1 января отчетного года.

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