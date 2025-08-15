Цены на арбузы в Украине: как они изменились

Арбузы / © УНИАН

Улучшение погодных условий практически на всей территории страны позволило украинским производителям арбузов возобновить активные уборочные работы, что приводит к увеличению предложения этой продукции на рынке.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

В то же время, по словам фермеров, ценовая ситуация усугубляется еще и тем, что основную долю предложения составляет продукция большого калибра, спрос на которую очень слаб. Оптовые компании и розничные сети сокращают закупки такого арбуза до минимума, ссылаясь на крайне невысокие темпы продаж в розницу.

К настоящему моменту цены на эти бахчевые уже опустились до 5-15 грн/кг ($0,12-0,36/кг), что в среднем на 31% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Отрицательную ценовую динамику производители объясняют резким увеличением предложения этой продукции на рынке. В жаркую погоду темпы созревания растений в полях существенно ускорились. При этом наблюдающаяся в южных областях засуха негативно сказывается на качестве арбузов, что усиливает темпы снижения цен.

Стоит отметить, что арбузы в Украине реализуются в среднем на 78% дороже, чем в середине августа 2024 года. При этом отраслевые эксперты не прогнозируют заметного улучшения ситуации на рынке. По их словам, повысить цены удастся только владельцам арбузов высокого качества, а предложение такой продукции на рынке ограничено. В то же время цены на арбузы весом от 5 кг будут и дальше падать, поскольку фермеры будут пытаться таким образом ускорить темпы реализации, чтобы как можно быстрее распродать имеющиеся объемы.

Ранее ТСН.ua дал несколько советов, как выбрать вкусный арбуз.