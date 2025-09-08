- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 313
- Время на прочтение
- 2 мин
Цены на аренду квартир в Украине подскочили: где дороже всего
Новое исследование рынка аренды жилья показывает стремительное подорожание в Украине.
Стоимость аренды квартир в Украине продолжает расти. Самым дорогим городом для арендаторов остается Киев, где средняя цена аренды однокомнатной квартиры в 2025 году составляет около 19 тыс. грн в месяц.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на исследование DIM.RIA.
По данным исследования, за последний месяц цены на аренду жилья в столице поднялись на 4%, а за год — на 5%.
Аренда квартир в Киеве: где дороже всего и дешевле всего
Самые высокие цены на аренду — в Печерском районе Киева, где однокомнатная квартира стоит в среднем 25,2 тыс. грн/месяц.
Самое дешевое жилье можно найти в Деснянском районе, где аренда стартует от 12,7 тыс. грн.
Динамика аренды в регионах Украины
Подорожание аренды жилья наблюдается не только в столице. Самый активный рост отмечен в.:
Кировоградской области,
Ивано-Франковской области,
Полтавской области,
Черниговской области.
При этом в Закарпатской области количество новых объявлений об аренде выросло на 47%, тогда как в Кировоградской области предложений стало меньше на 58%.
Спрос на аренду квартир
Аналитики отмечают, что в конце лета спрос на аренду жилья значительно вырос в большинстве регионов, особенно в Волынской и Львовской областях. Единственным исключением стало Закарпатье, где спрос немного снизился.
Соотношение объявлений и отзывов на рынке аренды выглядит следующим образом:
в Киеве — 1:10,
в Николаевской области — 1:73,
в Черновицкой области — 1:72.
Таким образом, аренда квартир в Украине в 2025 году остается дорогой, особенно в столице и крупных городах.
Напомним, квартиры в Украине продолжают дорожать на первичном и вторичном рынках. Самые низкие цены на покупку жилья сохраняются в прифронтовых областях. На первичном и вторичном рынках дороже всего стоят квартиры в Киеве, далее следуют Закарпатская и Львовская области. Дешевле всего купить квартиру в Запорожской и Сумской областях.