Цены на аренду квартир в Украине подскочили: где дороже всего

Цены на аренду квартир в Украине / © ТСН.ua

Стоимость аренды квартир в Украине продолжает расти. Самым дорогим городом для арендаторов остается Киев, где средняя цена аренды однокомнатной квартиры в 2025 году составляет около 19 тыс. грн в месяц.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на исследование DIM.RIA.

По данным исследования, за последний месяц цены на аренду жилья в столице поднялись на 4%, а за год — на 5%.

Аренда квартир в Киеве: где дороже всего и дешевле всего

Самые высокие цены на аренду — в Печерском районе Киева, где однокомнатная квартира стоит в среднем 25,2 тыс. грн/месяц.

Самое дешевое жилье можно найти в Деснянском районе, где аренда стартует от 12,7 тыс. грн.

Динамика аренды в регионах Украины

Подорожание аренды жилья наблюдается не только в столице. Самый активный рост отмечен в.:

Кировоградской области,

Ивано-Франковской области,

Полтавской области,

Черниговской области.

При этом в Закарпатской области количество новых объявлений об аренде выросло на 47%, тогда как в Кировоградской области предложений стало меньше на 58%.

Спрос на аренду квартир

Аналитики отмечают, что в конце лета спрос на аренду жилья значительно вырос в большинстве регионов, особенно в Волынской и Львовской областях. Единственным исключением стало Закарпатье, где спрос немного снизился.

Соотношение объявлений и отзывов на рынке аренды выглядит следующим образом:

в Киеве — 1:10,

в Николаевской области — 1:73,

в Черновицкой области — 1:72.

Таким образом, аренда квартир в Украине в 2025 году остается дорогой, особенно в столице и крупных городах.

Напомним, квартиры в Украине продолжают дорожать на первичном и вторичном рынках. Самые низкие цены на покупку жилья сохраняются в прифронтовых областях. На первичном и вторичном рынках дороже всего стоят квартиры в Киеве, далее следуют Закарпатская и Львовская области. Дешевле всего купить квартиру в Запорожской и Сумской областях.