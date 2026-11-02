Цены на автогаз могут пробить новую отметку: эксперт предупредил, к чему готовиться водителям

Горючее / © Associated Press

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В Украине ожидается новое подорожание автомобильного газа. Его стоимость в ближайшее время может превысить 60 гривен за литр, и это, вероятно, еще не предел. Причиной является дефицит горючего и повышение цен одним из крупных производителей.

Об этом заявил эксперт рынка горючего Сергей Куюн в подкасте «ЭТО БАЗА».

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По его словам, цены на автогаз уже приблизились к отметке 60 грн/л, однако дальнейшее удорожание остается вполне вероятным.

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«Я думаю, что 60 гривен за литр, если мы сегодня не пересекли, то пересечем в ближайшее время. И это не предел», - отметил Куюн.

Эксперт пояснил, что в ближайшие дни ожидается обновление цен от алжирской компании Sonatrach, одного из ведущих производителей газа.

По его словам, в октябре компания уже повысила цены на 20%. Теперь на фоне дефицита ожидается очередной пересмотр стоимости продукции.

«Ожидается, что на фоне дефицита они снова пересмотрят эту цену, повысят. Насколько пока неизвестно, ждем. Но вероятнее всего, напряжение с газом будет сохраняться», — предупредил Куюн.

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Цены на горючее в Украине: что изменилось 2 ноября

Напомним, 2 ноября на украинских АЗС зафиксировали подорожание дизельного горючего. Сеть «Укрнафта» повысила цены на стандартный и премиальный дизель на 1 грн/л – до 103,90 и 105,90 грн/л соответственно. В других сетях стоимость дизеля осталась неизменной – от 102,90 грн/л на UPG до 111 грн/л на SOCAR.

В то же время, цены на автомобильный газ пока не изменились. На OKKO, WOG и SOCAR литр стоил 59,90 грн, UPG — 57,90 грн, а на «Укрнафте» — 56,90 грн. Бензины А-92, А-95 и А-100 тоже не подорожали.

По словам экономистки Елены Нусиновой, с начала 2026 года средняя стоимость бензина А-95 выросла на 54,6% - от 58,26 до 90,08 грн/л. Дальнейшая динамика будет зависеть от мирового энергетического рынка, ситуации вокруг Ирана, безопасности судоходства в Ормузском проливе и политики ОПЕК+.

При отрицательном сценарии цена А-95 к концу года может приблизиться к 100 грн/л, тогда как при благоприятных условиях возможно удешевление топлива.

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